Ayça Bingöl: Babamın cenazesine bebeklerim için gitmedim

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AYÇA Bingöl, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” adlı televizyon programına konuk oldu. İkiz bebeklerine hamileyken babasının vefat ettiğini belirten ünlü oyuncu cenazeye gitmediğini itiraf etti.

Riskli bir hamilelik geçirdiğini belirten Bingöl, “Karnımda 2 bebek varken çok acayip bir karar vermek zorunda kaldım... Benim hamileliğim çok riskliydi, hastanede yatıyordum, hiç kalkmadan, kıpırdamadan yatmam gerekiyordu, 13 hafta yattım hastanede. Babam hastaydı, ben hastanedeyken yoğun bakıma alınmış ve vefat etti” diye konuştu.



Doktorunun cenazeye katılmasına izin vermediğini söyleyen ünlü oyuncu, “Doktorum ‘cenazeye gitmene izin veremem ama, gideceğim diyorsan gidersin tutamam. Biz seni haftalardır kıpırdamadan yatırıyoruz’ dedi. Film gibi, ama gerçekten bir saniye bile düşünmedim karar verirken! Gitmedim!” dedi.



VİCDAN AZABI YAŞAMADIM



Bingöl sözlerini şöyle sürdürdü “Babamın da asla tasvip etmeyeceğine o kadar eminim ki, bu konuyla ilgili hiçbir suç hiçbir yük taşımıyorum üzerimde. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak...”