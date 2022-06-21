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Ayça Ayşin Turan ile Ekin Koç aynı filmde

#Ayça Ayşin Turan#Ekin Koç#Yeni Film
Ayça Ayşin Turan ile Ekin Koç aynı filmde

AYÇA Ayşin Turan ve Ekin Koç aynı projede buluşuyor.

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Önceki gün Etiler’de görüntülenen Ayça Ayşin Turan, haberleri doğrulayarak, “Önümüzdeki günlerde sette olacağız, naif bir aşk hikâyesi diyebilirim ama daha fazla detay veremiyorum” diyerek film hakkında konuşmaktan kaçındı.

Murat Boz ile partner olacağının iddia edildiği hatırlatılınca ise, “O başka bir proje, ama erkek oyuncu ile ilgili haberleri sizden öğreniyorum ben de. Proje ile ilgili görüşmeler sürüyor” yanıtını verdi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alp Navruz ile birlikte Kelebek’in yaz partisine katılan Turan, “Ada Masalı” dizisinin çekimleri için bulundukları İzmir Seferihisar’da tanıştıklarını söylemişti.

Güzel oyuncu, Seferihisar’ı çok sevdiklerini ve buraya tatile gideceklerini belirterek, “Set öncesi kısa kısa tatiller yapmak istiyoruz. Ama bu yaz daha çok çalışarak geçecek gibi görünüyor” dedi.

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#Ayça Ayşin Turan#Ekin Koç#Yeni Film

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