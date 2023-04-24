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Ayak mı ayakkabı mı?

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#Hande Erçel#Acun Ilıcalı#Gülcan Arslan
Ayak mı ayakkabı mı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 12:31

İtalya’ya giden Hande Erçel peş peşe tatil fotoğrafları paylaştı. Takipçileri ise güzel oyuncunun ayaklarına takıldı!

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Bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile birlikte İtalya’ya giden Hande Erçel, sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Kısa sürede 2 milyonu aşkın beğeni alan paylaşımda en dikkat çeken ise Erçel’in ayakları oldu.

Ayak mı ayakkabı mı

Bazı takipçileri, paylaşımın altına yazdıkları yorumlarla “Ayakları mı öyle, yoksa ayakkabı modeli mi?” diye sordu.

MarIlyn Ceylo

Ayak mı ayakkabı mı

Ceylan, kendisini Hollywood’un efsanevi ismi Marilyn Monroe’ya benzetti. Yeni imajıyla poz veren türkücü, fotoğrafını sosyal medyada “Marilyn Monroe Ceylooo” notuyla paylaştı.

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Bayram pozu

Ayak mı ayakkabı mı

Acun Ilıcalı, Ramazan Bayramı’nda kızlarını bir araya getirdi. Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa ile tekne turuna çıkan ünlü televizyoncu, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin de bayramını kutladı: “Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun, her şey gönlünüzce olsun.”

Bali pozları
Gülcan Arslan tatil için Endonezya’nın popüler adası Bali’ye gitti. Bali’de birkaç ay kalmayı planlayan ünlü oyuncu, iş birliği yaptığı marka için de orada objektif karşısına geçti.

Ayak mı ayakkabı mı

“Yok Gibi” çorap serisi için poz veren Gülcan Arslan, çektirdiği kareleri Instagram sayfasında yayınladı. Takipçileri Gülcan Arslan’ın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Eşinin memleketinde

Ayak mı ayakkabı mı


Tolgahan Sayışman bayramı eşi Almeda Abazi’nin ülkesi Arnavutluk’ta geçirdi. Eşiyle çekilen bu karesini Instagram hesabına yükleyen ünlü oyuncu “İyi bayramlar” diyerek takipçilerinin bayramını kutladı.

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#Hande Erçel#Acun Ilıcalı#Gülcan Arslan

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