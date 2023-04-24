Ayak mı ayakkabı mı?

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Bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile birlikte İtalya’ya giden Hande Erçel, sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Kısa sürede 2 milyonu aşkın beğeni alan paylaşımda en dikkat çeken ise Erçel’in ayakları oldu.



Bazı takipçileri, paylaşımın altına yazdıkları yorumlarla “Ayakları mı öyle, yoksa ayakkabı modeli mi?” diye sordu.

MarIlyn Ceylo



Ceylan, kendisini Hollywood’un efsanevi ismi Marilyn Monroe’ya benzetti. Yeni imajıyla poz veren türkücü, fotoğrafını sosyal medyada “Marilyn Monroe Ceylooo” notuyla paylaştı.

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Bayram pozu



Acun Ilıcalı, Ramazan Bayramı’nda kızlarını bir araya getirdi. Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa ile tekne turuna çıkan ünlü televizyoncu, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin de bayramını kutladı: “Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun, her şey gönlünüzce olsun.”

Bali pozları

Gülcan Arslan tatil için Endonezya’nın popüler adası Bali’ye gitti. Bali’de birkaç ay kalmayı planlayan ünlü oyuncu, iş birliği yaptığı marka için de orada objektif karşısına geçti.



“Yok Gibi” çorap serisi için poz veren Gülcan Arslan, çektirdiği kareleri Instagram sayfasında yayınladı. Takipçileri Gülcan Arslan’ın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Eşinin memleketinde





Tolgahan Sayışman bayramı eşi Almeda Abazi’nin ülkesi Arnavutluk’ta geçirdi. Eşiyle çekilen bu karesini Instagram hesabına yükleyen ünlü oyuncu “İyi bayramlar” diyerek takipçilerinin bayramını kutladı.

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