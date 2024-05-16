Avrupa’nın yıldızı olacaktı parayı seçti

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Organizatör ve menajer Ahmet San, Gökay Kalaycıoğlu’nun Haberler.com’daki programına konuk oldu.

San, Türk sanatçıların neden dünya starı olamadığını Ajda Pekkan üzerinden değerlendirdi:

“Bir insanı zorla bir yere itemezsin ki. Kendi içinde o dünyayı yaşayamıyorsa ısrar etmenin bir gereği yok. Mort Shuman diye bir Amerikalı Ajda Pekkan’a âşıktı ve ona mükemmel bir eser vermişti. 74’lerden bahsediyorum, her yerde Ajda Pekkan şarkısı çalıyordu. Ajda, o dönem Fransa’da dönemin en büyük sanatçılarıyla sahne aldı. Ajda, Avrupa starı olmaya giderken Bebek Belediye Gazinosu’ndan 6 aylık işin parasını peşin aldığı için Fransa sahnesini bıraktı.”

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TÜRK SANATÇILAR YÖNETİLEBİLİR DEĞİLLER

Ahmet San, Türk sanatçıların profesyonel olmadığından ve yönetilemez olduklarından dem vurdu: “Tarkan da dahil olmak üzere o dönem yönettiğim sanatçıların hiçbiri yönetilebilir değildi. Türk sanatçılar, kariyerlerine kendilerini yönetebileceklerini başkaları tarafından yönetilemeyeceğini düşündüklerinden menajerlik defterini kapattım.”

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER GİBİ

Ahmet San, Sezen Aksu hakkında ise “Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Tarkan, flörtöz karakterlerdir. Bana göre Sezen’in, Amalia Rodrigues gibi dünyanın en büyük performans sanatçılardan hiç farkı yok. Allah’ın ona verdiği hünerleri farklı yollarla kamuoyuna aktarmak istedi.”