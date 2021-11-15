Atatürk'ün yaveri Salih Bozok'u canlandıran Çınar Altuntaş: Hayatımın rolünü oynadım

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Daha önce 'Recep İvedik 6', 'Ev Kira Semt Bizim' gibi sinema filmleri ile 'Söz' dizisinde canlandırdığı Yüzbaşı Hasan karakteriyle tanınan Çınar Altuntaş şu sıralar Atatürk'ün yaveri Salih Bozok'u canlandırmanın gururunu yaşıyor. 'Müfreze' adlı sinema filminde "hayatımın rolünü canlandırdım" diyen oyuncu, yakın tarih ile ile oldukça ilgili olduğunu belirterek "Tarihi karakterleri oynamayı seviyorum." dedi.

Yapımcılığını Safa Taşçı, yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı'ın üstlendiği 'Müfreze' adlı sinema filminde Çınar Altuntaş'ın yanı sıra Serkan Kuru, Emrah Girgin, Burak Arslan ve Önder Sarı başrolleri paylaşıyor.

Çınar Altuntaş; senaryo gereği şehit olan Salih'i oynayabilmek için bir bir ay boyunca sosyal hayattan uzaklaşarak rolüne titizlikle hazırlandığı belirtti.

Çınar Altuntaş "Salih'in tek bir hayali vardı Annesine daha iyi bir yaşam sunmaktı. Hayalini gerçekleştiremeden vatanı için şehadete yürüyor. Tabi ateş düştüğü yeri yakar, Annesi çok üzülüyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

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Sinemalarda gösterimde olan 'Müfreze' konusu itibariyle kahraman Türk Askerinin yapabilecekleri ve yapamadıkları arasında Mehmetçik'in yaşamından kesitler sunuyor.

