Atatürk’ün manevi kızı vasiyet etti... Sevdiği şarkılar albüm oluyor!

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Dijital yayın platformu Disney Plus’ın “Atatürk” dizisini yayınlamama kararı almasının yankıları sürerken, yapımcı Murat Yıldırım sürpriz bir projeye imza atacağını duyurdu.

Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkıları bir albümde toplayacak.

2012 yılında vefat eden Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatape’nin vasiyeti üzerine böyle bir çalışma hazırlamaya karar verdiği öğrenilen Yıldırım, albüm için oldukça titiz davranıyor.

Murat Yıldırım, Ülkü Adatepe ile.

ALBÜMÜN SÜRPRİZİ DÜNYA YILDIZIYLA DÜET

Ön hazırlık çalışmaları süren “Vasiyet” adlı albümde Ajda Pekkan, Candan Erçetin, Cem Adrian ve Seçil Heper gibi ünlü sanatçıların yer alması bekleniyor.

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Albümün sürprizi ise dünya çapında tanınmış bir sanatçı ile bir Türk şarkıcının yapacağı düet olacak. Atatürk’ün en sevdiği 12 şarkının yer alacağı albümde eserleri toplamda 9 sanatçı seslendirecek.

İşte o eserler

“Vasiyet” albümünde yer alacak şarkılar şunlar:

Ah Bu Gönül Şarkıları, A Benim Mor Çiçeğim, Yemen Türküsü, Manastır’ın Ortasında, Vardar Ovası, Fikrimin İnce Gülü, Çile Bülbülüm Çile, Kimseye Etmem Şikâyet, Alişim’in Kaşları Kare, Sarı Zeybek, Çökertme’den Çıktım, Dağlar Dağlar Viran Dağlar.