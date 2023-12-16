'Atatürk II' 5 Ocak’ta sinemada

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Kasım ayında vizyona giren ilk filmin devamı niteliğini taşıyan “Atatürk II”, Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadarki sürece odaklanıyor.



Lanistar Media’nın yapımcılığını üstlendiği, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 5 Ocak’ta önce Türkiye’deki sinemalarda gösterilecek.



Hemen ardından yurtdışındaki izleyiciyle buluşacak. Her iki filmin 2024 yılında dijital platformlarda yayınlanması için görüşmeler sürüyor.



Aras Bulut İynemli’nin Atatürk’e hayat verdiği filmde Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i de Esra Bilgiç canlandırıyor.