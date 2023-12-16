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'Atatürk II' 5 Ocak’ta sinemada

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#Atatürk 1881-1919#Aras Bulut İynemli#Atatürk II
Atatürk II 5 Ocak’ta sinemada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 08:06

BAŞROLÜNDE Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı “Atatürk 1881-1919”un merakla beklenen ikinci filminin afişi paylaşıldı.

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Kasım ayında vizyona giren ilk filmin devamı niteliğini taşıyan “Atatürk II”, Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadarki sürece odaklanıyor.

Lanistar Media’nın yapımcılığını üstlendiği, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 5 Ocak’ta önce Türkiye’deki sinemalarda gösterilecek.

Hemen ardından yurtdışındaki izleyiciyle buluşacak. Her iki filmin 2024 yılında dijital platformlarda yayınlanması için görüşmeler sürüyor.

Aras Bulut İynemli’nin Atatürk’e hayat verdiği filmde Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i de Esra Bilgiç canlandırıyor.

Atatürk II 5 Ocak’ta sinemada

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#Atatürk 1881-1919#Aras Bulut İynemli#Atatürk II

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