Ata Demirer: Mala mülke önem vermem, arabam bile yok!

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Ata Demirer, Sibel Arna’nın “Ne Olursan Ol, Rahat Ol” adlı YouTube programına konuk oldu.

Yazları Bozcaada’da geçiren komedyen, “Bozcaada’da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Bana ne araziden arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim” dedi.

Ünlü komedyen sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. ‘Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım’ diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye yapıyorum yetiyor.”

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ARKADAŞININ DİYETİYLE KİLO VERDİ

Verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, “Bir arkadaşım mide ameliyatı oldu. Doktor ekmek yememesi gerektiğini söylemiş. Sadece sabah kahvaltısında bir dilim, öğlen ve akşam yok. Ben de aynı taktiği uyguladım. Günde de bir saat ya yüzdüm ya yürüdüm” diye konuştu.

İNSAN SEVMEK İSTİYOR TABİİ

Ata Demirer özel hayatında kimse olmadığını da açıkladı: “Yalnızım boşum. Allah verirse verir ben yeni birini aramıyorum. Hiç bilmiyorum ben bu işleri. İnsan sevmek istiyor tabii ama denk gelmeyince de sevemiyorsun. Bir de şöyle tuhaf bir çağa girdik her şey çok materyalist. Fizik de öyle. Herkes birbirini fiziğine göre değerlendiriyormuş gibi.”