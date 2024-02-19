Ata Demirer: Deniz olmadan yaşayamam

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Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından ED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Bosphorus Boat Show’un ilk gününde ‘Deniz Yıldızları’ ödül töreni düzenlendi. İnternet üzerinden yapılan oylama sonucunda En Beğenilen Deniz Filmi Ata Demirer’in ‘Olanlar Oldu’ filmi, En Beğenilen Deniz Şarkısı da İzel’in seslendirdiği ‘Hasretim’ şarkısı oldu.

En Beğenilen Deniz Belgeseli Savaş Karakaş’ın hazırladığı ‘Sudaki İzler’ belgeseli, En Beğenilen Deniz Fotoğrafçısı ‘Alptekin Baloğlu’, En Beğenilen Deniz Yemeği Yapan Şefi ‘Vedat Başaran’, En Beğenilen Deniz Ressamı ‘Devrim Erbil’, En Beğenilen Deniz Kitabı Sunay Akın’ın ‘Önce Çocuklar ve Kadınlar’ isimli kitabı, En Beğenilen Deniz Sporcusu ‘Serbest Dalış Dünya Şampiyonu Birgül Erken’ seçildi.