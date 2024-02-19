×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ata Demirer: Deniz olmadan yaşayamam

Güncelleme Tarihi:

#Ata Demirer#Olanlar Oldu#Deniz Yıldızları Ödül Töreni
Ata Demirer: Deniz olmadan yaşayamam
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 08:15

Ata Demirer, Deniz Yıldızları Ödül Töreni’nde “Olanlar Oldu” filmiyle ‘en beğenilen deniz filmi’ ödülü aldı. Komedyen, “Sahne yapmadan yaşayamam ama deniz olmadan da yaşayamam” dedi.

Haberin Devamı

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından ED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Bosphorus Boat Show’un ilk gününde ‘Deniz Yıldızları’ ödül töreni düzenlendi. İnternet üzerinden yapılan oylama sonucunda En Beğenilen Deniz Filmi Ata Demirer’in ‘Olanlar Oldu’ filmi, En Beğenilen Deniz Şarkısı da İzel’in seslendirdiği ‘Hasretim’ şarkısı oldu.

En Beğenilen Deniz Belgeseli Savaş Karakaş’ın hazırladığı ‘Sudaki İzler’ belgeseli, En Beğenilen Deniz Fotoğrafçısı ‘Alptekin Baloğlu’, En Beğenilen Deniz Yemeği Yapan Şefi ‘Vedat Başaran’, En Beğenilen Deniz Ressamı ‘Devrim Erbil’, En Beğenilen Deniz Kitabı Sunay Akın’ın ‘Önce Çocuklar ve Kadınlar’ isimli kitabı, En Beğenilen Deniz Sporcusu ‘Serbest Dalış Dünya Şampiyonu Birgül Erken’ seçildi.

Ata Demirer: Deniz olmadan yaşayamam



Ata Demirer, “Olanlar Oldu” filmiyle ‘en beğenilen deniz filmi’ ödülünü aldı. İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan törende oyuncu, denizin hayatındaki önemini anlattı: “Meslek hayatımda bir sürü ödül aldım. Bu en kıymetlisi. Çünkü sahne yapmadan yaşayamam ama deniz olmadan da yaşayamam. Amacımı kaybediyorum. 50 yaşındayım. İlk teknem şambreldi. Yıllarca buraya gelip böyle ellerim cebimde baktım teknelere. 2000’lerin başında gerçek bir teknem oldu. Ardından başka tekneler... Tekne, denizi yaşamak için vardı benim için.”

Demirer, “Olanlar Oldu” filminin kendi teknesinde çekildiğini belirtti: “Şu an o tekneyi başka bir denizci arkadaşa emanet ettik. Ben başka bir tekne aldım. Ama hepsinin bir hatırası var.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ata Demirer#Olanlar Oldu#Deniz Yıldızları Ödül Töreni

BAKMADAN GEÇME!