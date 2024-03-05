'Astral seyahat yoluyla babamla konuştum! İki dünya arasında sıkışmış gibiydi'

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Yeliz Yeşilmen, TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. Babası Cemal Yeşilmen’i 4 ay önce kaybeden Yeliz Yeşilmen: “Astral seyahatle babamı görebildim. Onu orada çok çalıştırdıklarını, yorulduğunu, odalarda beklediğini söylüyor. Belki çok düşünerek ona engel oldum, arafta sıkıştı.” dedi.

Çarpıcı açıklamalara imza atan Yeşilmen, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ben babamı kaybettikten sonra farkında olmadan astral seyahat yaptım. Rüyada önce babamın ayak sesini duydum, geliyordu hemen kalktım 'hazır değilim' diye. İkinci de bir ışık gördüm ve gittim. Hazır olmadığım için yine uyandım. Bunun için çalışma yapmadım ama onu hissettim. Uyanınca çok yorgun kalkıyordum.

Sonra babamla görüştüm, iki dünya arasında sıkışmış gibiydi. Bana; onu çok çalıştırdıklarını, yorulduğunu odalarda beklediğini söylediğini hatırlıyorum. 'Listede ismim var bekliyorum' dediğini hatırlıyorum.

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Babamı çok yeni kaybettim. Üç ay boyunca onu andım... Belki benden dolayı gidemediğini, sıkıştığını düşündüm.

Anneme anlattım hocaya gittik. 'Lütfen artık git namazını kıl, bir helalleş... Acaba seninle ilgili çözemediği bir şey mi var' dedi.

Bunu haykıra haykıra babama söyledikten sonra görmüyorum. Öncesinde belki 30 kez gördüm, aynı şekilde.

'Neredesin' diye soru sordum. 'Çok yorulduğunu, güçsüz olduğunu' söyleyip gitmemi hiç istemiyordu.

'Hadi uyanayım' dediğimde de uyanıyordum. Bence bu astral seyahat. Kalp gözü, ruh gözü... ama astral seyahat var.

Benim bilinç altımda babama kırgın olduğum şeyler vardı ama artık çok azaldı. Helalleştikten sonra bir haftadır babamı görmüyorum."

ERKEK DEDİĞİN EVİNİN MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Bir süre önce eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili de konuştu. Erkeklerin eve bakmakla sorumlu olduğunu söyledi:

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"Ben eve para harcamam. Çocuklarıma, kendime harcarım ama eve harcamam. Evin giderlerini erkek karşılayacak. İster asgari ücret kazansın ama eve bakacak olan erkektir. Evin sorumluluğu ona ait. Ben daha fazla kazanıyorumdur evi almışımdır ama sorumluluk onundur."