Astral seyahat nedir? İşte astral seyahatin geçmişi

Astral vücut, titreşimi diğer bedenlere göre daha yüksek olan ve kişinin bütün ilebağlantısını simgeleyen vücuttur. Evrensel enerjiler önce astral bedenden auraya aktarılır, burada bir takım değişimlere uğradıktan sonra zihinsel bedene aktarılır. Bunun olması için tabi atsal bedenin sağlıklı olması gerekmektedir. Astral bedenin genişliği kişinin ruhsal gelişimi ile doğru orantılıdır. Kişinin ruhsal gelişimine göre astral beden, kilometrelerce uzaklığa ulaşabilir.

Astral beden için duvar gibi fiziksel nesneler ve uzaklık bir engel oluşturmayacağı ileri sürülür. Yani, iddialara göre kişi bu bedeniyle bir anda kıtalararası yolculuk yapabilir. Astral seyahat yaptığını söyleyen kişiler yaşadıkları deneyimi dış dünyadan bağımsız öznel bir bilinç durumu olarak tanımlamanın ötesinde bu olgunun gözlemlenebilir maddî yaşamla etkileşime imkân tanıyan bir niteliğe sahip olduğunu savunurlar.

Astral Seyahat Geçmişi

Astral Seyahat (Astral Projection), insanların yanlış rüya tanımından kaynaklanan ve mistik ögelere duyduğu zaaftan doğmuştur. Esasında Lucid Dreaming (Yarı-Uyanık Rüya) deneyiminin yanlış yorumlanmış halidir.

Uyku-uyanıklık arası, tam uyanmadan önceki (hipnopompik) ve aynı zamanda, uykuya dalmadan önceki (hipnogojik) yarı uyku hali olup, ayırt edici özellikleri, beyindeki neo-korteks tabakalarının etkin olmaması, yani duyu organlarından bilgi gelmemesi ve beynin alfa dalgaları yayınlamasıdır. Halk arasında tavşan uykusu olarak da bilinir.

Uyku-uyanıklık arası denilen bu yarı uyku hali doğal olarak meydana geldiği gibi, çeşitli yöntemlerle (zen, meditasyon, yoga, uyaranların azaltılması, gevşeme vs.) yapay olarak da oluşturulabilir. Uyku-uyanıklık arası halinde, göz kapakları kapalıyken gözyuvarların hareket etmeleri söz konusu olabilir ki, bu göz hareketleri rüya görüldüğünü gösterirler. Kimi zaman paranormal algılamaların meydana geldiği rüyalarda imaj ve seslerin duyusal (beş duyu yoluyla) değil, zihinsel algılanması söz konusudur.REM uykusu). Uyku-uyanıklık arası, şuuraltı kapısının açıldığı hal olarak da belirtilir.

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