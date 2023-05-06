Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu el ele

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HER ŞEY YOLUNDA



İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz, önceki akşam Caddebostan’daki bir balık restoranındaydı. Çıkışta görüntülenen ünlü çift, ilişkileriyle ilgili sorular üzerine “Her şey yolunda. Siz ilk kez görüntülediniz, biz takılıyoruz, güzel her şey” dedi.

HARİKA PROJELER VAR



Oyuncu çifte “Bir projeden birlikte rol almanız için teklif gelirse, kabul eder misiniz?” sorusu yöneltildi. “İkimize de gelen harika projeler var. Şimdilik onlara bakacağız” diyen Hacıoğlu ve Gürbüz, daha sonra yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.





