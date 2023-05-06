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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu el ele

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Hacıoğlu#Aslıhan Gürbüz#Caddebostan
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu el ele
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 10:17

Bir süredir ilişki yaşayan ünlü oyuncular Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu Caddebostan’da görüntülendi.

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HER ŞEY YOLUNDA

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz, önceki akşam Caddebostan’daki bir balık restoranındaydı. Çıkışta görüntülenen ünlü çift, ilişkileriyle ilgili sorular üzerine “Her şey yolunda. Siz ilk kez görüntülediniz, biz takılıyoruz, güzel her şey” dedi.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu el ele

HARİKA PROJELER VAR

Oyuncu çifte “Bir projeden birlikte rol almanız için teklif gelirse, kabul eder misiniz?” sorusu yöneltildi. “İkimize de gelen harika projeler var. Şimdilik onlara bakacağız” diyen Hacıoğlu ve Gürbüz, daha sonra yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu el ele




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#İsmail Hacıoğlu#Aslıhan Gürbüz#Caddebostan

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