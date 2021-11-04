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Aslıhan Gürbüz kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı olacak

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Aslıhan Gürbüz kimdir Masumlar Apartmanının Ceylanı olacak

Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Ufak Tefek Cinayetler ile ekran başındaki seyircilerin karşısına çıkan Aslıhan Gürbüz, bu kez Masumlar Apartmanı Ceylan olarak ekranlara dönecek. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir? İşte, Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı hakkında detaylı bilgiler

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Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak Kumru ismiyle izleyicilerin karşısına çıkan Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki rolü ile beğenileri üzerine çekmişti. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir? İşte, o isim hakkında bilgiler

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğdu. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.

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