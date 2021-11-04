Aslıhan Gürbüz kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı olacak

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Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak Kumru ismiyle izleyicilerin karşısına çıkan Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki rolü ile beğenileri üzerine çekmişti. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir? İşte, o isim hakkında bilgiler

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğdu. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.