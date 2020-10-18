Aslı Turanlı kimdir nereli kaç yaşında?

1993 yılında doğan Aslı Turanlı sanat hayatına ilkokulda başladı, aynı zamanda Mujdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimine başladı. Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu.

Çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Dizi ve sinema ile başladı. Ayrıca TV sunucusu eğitimi aldı.

. Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.