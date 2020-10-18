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Hayat
Haber Giriş: 18.10.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

Aslı Turanlı kimdir nereli kaç yaşında?

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Aslı Turanlı kimdir nereli kaç yaşında?
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Aslı Turanlı, biyografisi ve kariyeri ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Leke ve Arka Sokaklar dizilerinde boy gösteren Aslı Turanlı, 7 Kocalı Hürmüz filminde de boy göstermişti. Peki, Aslı Turanlı kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

1993 yılında doğan Aslı Turanlı sanat hayatına ilkokulda başladı, aynı zamanda Mujdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimine başladı. Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu.

Çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Dizi ve sinema ile başladı. Ayrıca TV sunucusu eğitimi aldı. 

. Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.

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