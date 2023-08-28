Aslı Enver'den kızı Elay'a öpücük

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Taze anne-baba, 1 ay önce dünyaya gelen kızlarını öpmeye doyamadı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

HASTANE SESSİZLİĞİ

Akın Akınözü önceki akşam Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nden çıkarken görüntülendi.

Telefonda konuşan oyuncu, basın mensuplarının sorularına cevap vermedi. Hızlı adımlarla arabasına yönelen Akınözü’nün neden hastaneye gittiği merak konusu oldu. (Sayit DURMAZ)

SAHNEDE NİKAH TAZELEDİLER

Berfu ve Eser Yenenler önceki akşam Göztepe Özgürlük Parkı’nda “Çift Terapisi” adlı gösterilerini sergiledi. Çift, sahnede nikâh da tazeledi. 2019’da evlenen Berfu ve Eser Yenenler, düğünlerindeki gelinlik ve damatlığı 4 yıl sonra yeniden giydi.

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Mahmut Tuncer’in “Hayriye” türküsü eşliğinde sahneye çıkan iki ünlü isim, evlilik hikâyeleriyle şovu izleyenleri güldürdü. Çift, 25 Eylül’de Trump Sahne’de, 3 Ekim’de Antalya Açıkhava’da, 4 Ekim’de Alanya Açıkhava’da, 5 Ekim’de Denizli Açıkhava’da, 20 Ekim’de Samsun Tiyatro Festivali’nde ve 21 Ekim’de de Trabzon KTÜ’de seyirciyle buluşacak.

YABANCI HAYRANLARDAN İLGİ

Nilsu Berfin Aktaş ve Merve Çağıran, önceki gün Nişantaşı City’s’de alışveriş yaptı.

İki oyuncu, alışveriş turunda Türk ve yabancı hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Çağıran’ın yüzündeki şişlik dikkat çekti. Büyük gözlük takmasına rağmen şişliği kamufle edemeyen oyuncu, soruları geri çevirdi.

DEPREMDEN KORKTU BERLİN'E YERLEŞİYOR

Aleyna Kalaycıoğlu önceki akşam Karaköy’de Zebra Lounge Port adlı mekândan çıkarken görüntülendi.

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Kalaycıoğlu, yeni şarkı çıkarmaya hazırlandığını söyledi: “Popüler bir rap’çi bana eşlik edecek. Kim olduğu sürpriz olsun.” Şarkıcı ayrıca İstanbul depreminden çok korktuğu için Berlin’e yerleşmeyi düşündüğünü açıkladı: “Ülkemi çok seviyorum. Evim burada ama yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin’de yaşayacağım. Orada da müzik yapmaya devam edeceğim.” (Sayit DURMAZ)