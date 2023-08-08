Aslı Enver'den kızı Elay ile paylaşım: Saçlarım şekil, önümden çekil

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Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla iş insan Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuş, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Instagram sayfasında zaman zaman kızıyla birlikte yer aldığı karelere yer veren Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" notuyla paylaştı.

İLK PAYLAŞIM 8 TEMMUZ'DA

Ünlü oyuncu kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını doğumdan 4 gün sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Benim güzel ailem♥️ 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu ,huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum 🐣