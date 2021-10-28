Aşkım Kapışmak kimdir, nerelidir? Aşkım Kapışmak'ın biyografisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Gece yarısı takım otobüsünde her şey bitti Resmi açıklama öncesi Klopp...Gece yarısı takım otobüsünde her şey bitti! Resmi açıklama öncesi Klopp...#Barcelona
Bakan Çavuşoğlundan CNN TÜRKte flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyorBakan Çavuşoğlu'ndan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyor#Mevlüt Çavuşoğlu
Bulaşık makinesinde sandviç şoku Türkiyede 600e yakın şubesi var... İstanbulda skandalBulaşık makinesinde sandviç şoku! Türkiye'de 600'e yakın şubesi var... İstanbul'da skandal#Bulaşık Makinesi
3 yıl çalışan tazminat alır Bir şartla...3 yıl çalışan tazminat alır! Bir şartla...#Kıdem Tazminatı
Kritik operasyonun detaylarına ulaşıldı İtiraf ettiler: İstanbulu kana bulayacaklardıKritik operasyonun detaylarına ulaşıldı! İtiraf ettiler: İstanbul'u kana bulayacaklardı#DHKP-C
Seri katil hemşire dehşete düşürmüştü... Cezası belli oldu'Seri katil' hemşire dehşete düşürmüştü... Cezası belli oldu!#Cinayet
117 yaşındaki Muteber Engindeniz: Cumhuriyetin ilanında köyde halay çektik117 yaşındaki Muteber Engindeniz: Cumhuriyetin ilanında köyde halay çektik#Hakkari
Uçan motosiklet satışa çıktı İşte fiyatıUçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı#Uçan Motosiklet
Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’deFaruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de #Faruk Acar
Çok konuşulan anlaşma Ilıcalının ödeyeceği rakam...Çok konuşulan anlaşma! Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam...#Acun Ilıcalı
İspanyada flaş karar... Fahiş kira zammına 9 bin euro cezaİspanya'da flaş karar... Fahiş kira zammına 9 bin euro ceza!#İspanya
KKTC Cumhurbaşkanı Tatara fahri doktora unvanıKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a fahri doktora unvanı#Ersin Tatar
Eliz Sakuçoğlu ile sevgilisinden aşk pozlarıEliz Sakuçoğlu ile sevgilisinden aşk pozları#İsmail Balaban
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Aşkım Kapışmak kimdir, nerelidir? Aşkım Kapışmak'ın biyografisi

#Aşkım Kapışmak#Aşkım Kapışmak Kimdir #Aşkım Kapışmak Biyografisi
Aşkım Kapışmak kimdir, nerelidir Aşkım Kapışmakın biyografisi

Söylediği anlamlı ve hayata dair sözlerle sevilen psikolog Aşkım Kapışmak, kimdir, ne mezunu merak ediliyor. Youtube kanalında da özellikle aşk ve ilişkilere dair yol gösterici bir tavır sergileyen Aşkım Kapışmak'ın biyografisi haberimizde...

Haberin Devamı

Gerek kitapları, sözleri gerekse youtube kanalıyla özellikle aşk ve ilişkilere yön veren Aşkım Kapışmak katıldığı sabah programıyla yeniden gündeme geldi. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Aşkım Kapışmak kimdir aramaları izleyenler tarafından hız kazandı. Peki, Aşkım Kapışmak kimdir, nereli, psikolog mu? İşte Aşkım Kapışmak biyografisi...

AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?

Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. On iki yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi'nde konservatuvar eğitimi aldı. Lise yıllarında birçok sahne deneyimi oldu. Liseden sonra Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna girdi. Bölümünde mutlu olmadığını gören bir öğretmeni, onu profesyonel olarak insan ilişkileri ile ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirdi. Marmara Üniversitesindeki eğitiminden sonra Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamladı. Davranış Bilimleri okurken, zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü çalışmaya başladı.

Maltepe Cezaevinde çocuk ve gençlere motivasyon günleri düzenledi. Ayrıca İstanbulda birçok kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri aldı. Mezun olduğu Marmara Üniversitesinde öğrencilere Etkili İletişim Becerileri dersleri verdi, bu sırada birçok üniversiteden de konuşmacı olarak davet aldı. Bu seminerlere devam ederken Final Dergisi Dersaneleri'nde sınava girecek öğrencilere dört yıl danışmanlık yaptı. İki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı. starbucks, Wella, Head and Shoulders, Borusan, Quinn Group,Corio Group,Profilo Mehmet Tatlı gibi önemli firmalara iletişim seminerleri düzenledi.

Haberin Devamı

Turkmax'ta 2011-2012 sezonunda Buyrun Paylaşalım adlı programı hafta içi her gün canlı olarak hazırladı ve sundu. 2012 Yaz sezonunda Star TV'de Ayşe ile Alişan programında her cuma İletişim ve İlişkiler bölümü hazırladı. Sahnede daha etkili olmak isteyen Aşkım Kapışmak, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak üniversitede edindiği bilgileri tek kişilik gösteri şeklinde sahneye koymaya başladı.

Kadınlar Sağdan, Erkekler Soldan adlı kitabını 2011de çıkardıktan sonra kitapta yazanları stand up şeklinde sahnelemeye başladı. Son olarak Beni Benimle Aldatır mısın ve 'Küçük Mutluluklar ' adlı kitabını okuyucuya sunan Aşkım Kapışmak, şu an üniversiteler, belediyeler, özel şirketlerde gösteri ve seminerler düzenliyor. Bununla birlikte bireysel ve kurumsal danışmanlık eğitimleri de veriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşkım Kapışmak#Aşkım Kapışmak Kimdir#Aşkım Kapışmak Biyografisi

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Eliz Sakuçoğlu ile DJ sevgilisi Semih Ergünden aşk pozları

Eliz Sakuçoğlu ile DJ sevgilisi Semih Ergün'den aşk pozları

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!