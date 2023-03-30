Aşırma davası

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35 yıldır şarkı yazdığını belirten Sarıkabadayı, “Üzerime atılan bu lekenin ispat edilmesini arzu ediyorum. Alnımın akıyla bu davadan çıkacağıma güveniyorum” dedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.