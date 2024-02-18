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Âşıklar ilk kez görüntülendi

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#Nilsu Berfin Aktaş#Blok3#Ata Demirer
Âşıklar ilk kez görüntülendi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 07:35

OYUNCU Nilsu Berfin Aktaş ve rap’çi sevgilisi Blok3 önceki gece Etiler’deki La Boucherie’de eğlendi.

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Âşıklar, mekân çıkışında ilk kez birlikte görüntülendi. Yanlarında arkadaşlarıyla araba bekleyen çift, ilişkilerine dair soruları ise cevapsız bıraktı.

Âşıklar ilk kez görüntülendi

Yeni âşıkların ilişkisi geçtiğimiz ay başladı. 

 Ata Demirer Gazinosu kapalı gişe

ATA Demirer, BKM Organizasyonu ile “Ata Demirer Gazinosu”nu önceki akşam Zorlu PSM’de sahneledi.

Âşıklar ilk kez görüntülendi

Sanatçı, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand up gösterisi sergiledi. Demirer, ilk gösterisinde şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırdı ve müzik şöleni de yaşattı. Sanatçıya sahnede usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti. Perdelerini 3 yıl sonra tekrar açan etkinliğin biletleri haftalar öncesinden tükendi. Ata Demirer, 22 Şubat’ta yeniden Zorlu PSM’de.

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Dans şovu yaptı
MELEK Mosso önceki akşam Maslak’taki Yeni Gazino’da sahne aldı. Sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber seslendirdi.

Âşıklar ilk kez görüntülendi

Serkan Sağdıç ile evli olan Mosso, Sevgililer Günü hakkında ise şunları söyledi: “Sevgililer Günü’nde herkes sevdiğini mutlu etti mi? Herkes sağlıklı mı? Bugün ise size muhteşem bir dans şovu yapacağım.” Sanatçı, seyircilerle sohbet ettikten sonra dans gösterisiyle ayakta alkışlandı.

 

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#Nilsu Berfin Aktaş#Blok3#Ata Demirer

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