Âşıklar ilk kez görüntülendi

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Âşıklar, mekân çıkışında ilk kez birlikte görüntülendi. Yanlarında arkadaşlarıyla araba bekleyen çift, ilişkilerine dair soruları ise cevapsız bıraktı.



Yeni âşıkların ilişkisi geçtiğimiz ay başladı.

Ata Demirer Gazinosu kapalı gişe

ATA Demirer, BKM Organizasyonu ile “Ata Demirer Gazinosu”nu önceki akşam Zorlu PSM’de sahneledi.



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Sanatçı, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand up gösterisi sergiledi. Demirer, ilk gösterisinde şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırdı ve müzik şöleni de yaşattı. Sanatçıya sahnede usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti. Perdelerini 3 yıl sonra tekrar açan etkinliğin biletleri haftalar öncesinden tükendi. Ata Demirer, 22 Şubat’ta yeniden Zorlu PSM’de.

Dans şovu yaptı

MELEK Mosso önceki akşam Maslak’taki Yeni Gazino’da sahne aldı. Sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber seslendirdi.



Serkan Sağdıç ile evli olan Mosso, Sevgililer Günü hakkında ise şunları söyledi: “Sevgililer Günü’nde herkes sevdiğini mutlu etti mi? Herkes sağlıklı mı? Bugün ise size muhteşem bir dans şovu yapacağım.” Sanatçı, seyircilerle sohbet ettikten sonra dans gösterisiyle ayakta alkışlandı.