Arzum Onan: Oyunculuğu heykele başlayınca bıraktım

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Onan, “Oyunculuğu neden bıraktınız, yeniden dönmek ister misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Reyting sistemi içinde öğütülen hoyrat bir alan bence. Özellikle heykel yapmaya başladıktan sonra bireysel üretmenin ve paylaşmanın verdiği hazla ekrandan iyice uzaklaştım. Ancak büyük cümleler de kurmak istemem! Kim bilir...”

Arzum Onan, geçen mayıs ayında boşandığı Mehmet Aslantuğ’dan olan oğlu Can ile arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlattı:

“Tarifsiz bir aşk... Duygulu, duyarlı, ince ruhlu bir genç adam oldu. Bana da Mehmet’e de elinden geleni yapmaya hazır, her daim yanımızda. Oyunculuk konusunda kendini geliştirmeye devam ediyor. Hevesli ve çalışkan.”

Sanatçı, “Anne olmak size neler öğretti?” sorusuna ise “Müthiş bir sorumluluk duygusuyla birlikte, karşılıksız sevmek” cevabını verdi.

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BABAMIN İSTEĞİ İLE YARIŞMAYA KATILDIM

1993’te Avrupa Güzeli seçilen Arzum Onan, yarışmaya babasının isteğiyle katıldığını açıkladı:

“Yarışmaya girdiğimde 19 yaşındaydım ve o zaman da şimdiki gibi sadece güzelliğin bir anlam ifade etmeyeceğinin bilincindeydim. Girme sebebim öncelikle babamın çok istemesiydi. Ayrıca modelliğe henüz başlamıştım ve kendimi kamp süresince geliştiririm diye düşünmüştüm. Herkesin kendine has özellikleri ve yetenekleri vardır. Ben de yıllar içinde heybemi olabildiğince doldurmaya gayret ettim. Büyük hırslarım olmadı ama ne yaparsam yapayım daha iyi ve nitelikli olanı yapmaya çalışıyorum."