Arzum Onan eski eşi hakkında konuştu: Mehmet’le arkadaşız!

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Eski Türkiye güzeli, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği öncülüğünde düzenlenen ‘Kontrol sende cevabı gende’ projesinin elçisi oldu.

Oyuncu, önceki gün Taksim’de düzenlenen etkinlikte erken teşhis ve farkındalığın önemine dikkat çekti.

Özel hayatı hakkında sorularını da yanıtlayan Arzum Onan, “Şu dönem kolay değil ama alışıyorum” dedi.

Eski eşi Mehmet Aslantuğ’la arasının iyi olduğunu belirten sanatçı, “Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz, birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var” dedi.

İŞTE BOŞANMANIN PERDE ARKASI

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği 10 dakikada sona ermişti.

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22 yaşında Can adında bir oğulları bulunan çift boşanmaya el ele gelip, el ele ayrılmıştı.

Sürpriz ayrılığın ardından çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Suskunluğunu bozan Mehmet Aslantuğ, boşanma sürecini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı:

"KENDİME AİT BİR EVDE YAŞAMAK İSTİYORUM"

"Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: “Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum."

Ben de... Pek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım.

Sadece şunu söyledim: "Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara”

Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak.

Lütfen bana; ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/ başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım."