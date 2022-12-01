Armağan Çağlayan ameliyat oldu! İşte son durumu...

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Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, geçen haftalarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Çağlayan yaptığı paylaşımda “Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı” demişti.

Gösteri ve programlarına bir süre ara vereceğini duyuran ünlü televizyoncu takipçilerine “Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım” diyerek sağlık durumu hakkında bilgi vereceğini duyurmuştu.

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AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Armağan Çağlayan dün ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından normal odaya alınan Çağlayan son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çağlayan şu mesajı paylaştı: "Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki , doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı patolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, Size Anlatacakları Var turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak. İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım… Herkese sevgiler saygılar"

ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM

Armağan Çağlayan, YouTube’da yayınlanan programının son bölümünde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı’yı konuk etti. Programda duygusal anlar yaşayan Çağlayan, “Billur Hanım’ın vefat ettiği gün ciğerimde bir kitle bulundu. Billur gibi check-up’a gittim ve orada çıktı. Acı çekmek istemiyorum” demişti.