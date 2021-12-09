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Arif Şentürk kimdir? Kenan İmirzalıoğlu öldüğünü söylemişti, sessizliğini bozdu

#Arif Şentürk#Arif Şentürk Kimdir#Arif Şentürk Nereli
Arif Şentürk kimdir Kenan İmirzalıoğlu öldüğünü söylemişti, sessizliğini bozdu

Arif Şentürk, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster programındaki bir ifade üzerine araştırılan isim oldu. Sunucu İmirzalıoğlu'nun Arif Şentürk hakkında 'rahmetli oldu' ifadelerini kullanması üzerine pek çok vatandaş internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Arif Şentürk, 1941 yılında Makedonya'da dünyaya geldi. Türk halk müziği kaynak kişisi, derlemecesi ve yorumcusudur. Özellikle Rumeli Türküleri yorumlarıyla ünlüdür.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 ayılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

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