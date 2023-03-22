Arda Turan ve Burak Yılmaz buluştu.... Sıfırdan geldik biz bu günlere!

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Arda Turan ve Burak Yılmaz önceki gün Da Mario çıkışı görüntülendi. Yakın dostlar deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Hollanda’nın Fortuna Sittard takımında forma giyen Burak Yılmaz, “Hollanda’da 100 milyon euro civarında yardım parası topladık” diye konuştu.

Geçen günlerde Muğla’da depremzede çocuklar için sahaya çıkan Arda Turan ise “Oradaki insanların psikolojisi çok önemli bizim için. Yine gideceğiz, belki orada da bir maç yaparız moral olalım diye” dedi.

SIFIRDAN GELDİK BU GÜNLERE

Geçen sezon futbol kariyerini noktalayan Arda Turan, teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi:

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“Ben doğru yerde doğru zamanda başlayacağım hocalık için. Hayallerim çok büyük, oynatmak istediğim de çok farklı ve çok büyük.”

Burak Yılmaz da dostunu destekleyerek, “Arda ne yaparsa en iyisini yapacaktır. Bu işin mutfağından, kendi tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Ben de eğitim alıyorum. Biz sıfırdan geldik bu günlere. Emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

42 MİLYON TL'LİK YENİ ARAÇ



Arda Turan, 2.1 milyon Euro’ya (Yaklaşık 42 milyon lira) satın aldığı Rolls Royce Cullinan marka SUV model aracına binerken objektife takıldı.