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Arda Turan ve Burak Yılmaz buluştu.... Sıfırdan geldik biz bu günlere!

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#Arda Turan#Burak Yılmaz#Milli Takım
Arda Turan ve Burak Yılmaz buluştu.... Sıfırdan geldik biz bu günlere
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 11:54

A Milli Takımı’nın eski yıldızları Arda Turan ve Burak Yılmaz önceki gün Etiler’de görüntülendi. Teknik direktörlük yapmak isteyen dostunu destekleyen Burak Yılmaz, “Arda ne yaparsa en iyisini yapacaktır. Ben de eğitim alıyorum. Biz sıfırdan geldik bu günlere” diye konuştu.

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Arda Turan ve Burak Yılmaz önceki gün Da Mario çıkışı görüntülendi. Yakın dostlar deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Hollanda’nın Fortuna Sittard takımında forma giyen Burak Yılmaz, “Hollanda’da 100 milyon euro civarında yardım parası topladık” diye konuştu.

Geçen günlerde Muğla’da depremzede çocuklar için sahaya çıkan Arda Turan ise “Oradaki insanların psikolojisi çok önemli bizim için. Yine gideceğiz, belki orada da bir maç yaparız moral olalım diye” dedi.

Arda Turan ve Burak Yılmaz buluştu.... Sıfırdan geldik biz bu günlere

SIFIRDAN GELDİK BU GÜNLERE

Geçen sezon futbol kariyerini noktalayan Arda Turan, teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi:

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“Ben doğru yerde doğru zamanda başlayacağım hocalık için. Hayallerim çok büyük, oynatmak istediğim de çok farklı ve çok büyük.”

Burak Yılmaz da dostunu destekleyerek, “Arda ne yaparsa en iyisini yapacaktır. Bu işin mutfağından, kendi tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Ben de eğitim alıyorum. Biz sıfırdan geldik bu günlere. Emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Arda Turan ve Burak Yılmaz buluştu.... Sıfırdan geldik biz bu günlere

42 MİLYON TL'LİK YENİ ARAÇ

Arda Turan, 2.1 milyon Euro’ya (Yaklaşık 42 milyon lira) satın aldığı Rolls Royce Cullinan marka SUV model aracına binerken objektife takıldı.

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#Arda Turan#Burak Yılmaz#Milli Takım

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