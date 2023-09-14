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Arap Kadri geri dönüyor!

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#Latif Demirci#Arap Kadri Ve Tarzan#Ahmet Mümtaz Taylan
Arap Kadri geri dönüyor
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 07:49

Tekin Aral ve Latif Demirci’nin unutulmaz ‘Arap Kadri’ karakteri beyazperdeye taşınıyor. 70 ve 80’li yıllarda Fırt dergisinde yayınlanan “Arap Kadri ve Tarzan” sinema filmi oluyor.

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AHMET MÜMTAZ TAYLAN BAŞROLDE

Yönetmenliğini Emre Kavuk’un üstlendiği “Arap Kadri ve Tarzan” filminde başrolleri Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memilli ve Zeynep Çamcı paylaşacak.

Arap Kadri geri dönüyor

 Filmin çekimlerine 22 Eylül’de başlanacak. Film, Arap Kadri’nin ormanda yaşarken bir anda ortaya çıkan kızı ve ormandaki rakibi Tarzan’ın zoruyla İstanbul’a dönüş hikâyesini konu alıyor.

Demirci’nin kızı: Bizden izin alınmadı

Arap Kadri geri dönüyor

 “Arap Kadri ve Tarzan” karikatürlerini çizen merhum karikatürist Latif Demirci’nin kızı Yasemin Demirci, sinema projesi için kendisinden izin alınmadığını ve konuyu yargıya taşımadan önce yapım ekibiyle görüştüklerini açıkladı: “Çizimleri babam yapardı, zaten karakteri o yarattı. Tekin Aral öyküleri yazıyordu, babam ve diğer yazarlar da katkı yapıyordu. Arap Kadri’nin filminin çekileceğini yeni duydum. Avukatlarımız yapım tarafının avukatlarıyla görüştü. Şu anda dava açmadan önce karşılıklı görüşmeler yapılıyor. Onlar da 3-4 gün süre istedi. Şimdi geri dönüşlerini bekliyoruz. Bize nelerle gelecekler, nasıl bir yol çizeceğiz o süreçte göreceğiz. Yapılan projede babamın hakkı varsa tabii ki sonuna kadar takipçisi olacağım.”

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#Latif Demirci#Arap Kadri Ve Tarzan#Ahmet Mümtaz Taylan

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