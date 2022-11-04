Arada bir saat var! 'Annelik zor iş'

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ANNELİK ZOR İŞ!

Sanat ve magazin dünyasının sevilen isimleri dün akşam dijital bir platformun davetinde bir araya geldi.

1 Eylül'de ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Seda Bakan da davete katılanlar arasındaydı.

Geceye özel hazırlanan Bakan kızlarını da ihmal etmedi. Evden çıkmadan bir saat önce kızı Ela ile vakit geçiren Bakan, paylaştığı fotoğrafa '1 saate evden çıkmam lazım. Annelik zor iş' notunu düştü.

Ünlü oyuncu davetten özel fotoğraflarını da paylaştı. Önden mini, arkadan uzun bir elbise tercih eden Bakan'ın bir saat içindeki değişimi olay oldu.

Sevenleri ünlü oyuncuya ‘annelik de yaparım kariyer de’ mesajlarıyla övgüler yağdırdı.

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ÜNLÜLER DE TEMİZLİK YAPAR!

Yerli ya da yabancı ünlülerin ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadığını sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Çünkü kırmızı halıda salına salına ihtişamla yürüyen o yıldızlar da yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyorlar. Ya da mutfağa girip yemek yapıyorlar. Belki çok fazla vakit bulamıyorlar bu işler için ama eline geçen ilk fırsatta soluğu mutfakta alan; elektrik süpürgesi ya da toz beziyle evini temizlemeye girişen çok sayıda ünlü var.

SOSLAR SEDA'DAN!

Şarkıcı Seda Üren kış aylarında tüketmek için hazırlıklara başladı. Domates salçası ve sosu hazırlayan Üren o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Domatesleri tek tek kesip robottan geçiren şarkıcıya çocukları da eşlik etti. Üren yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü: "Sağlıklı, işlerimizin rast gittiği bir hafta olsun… Dün tüm gün pazarın özeti ile yeni haftaya merhaba... Tüm ev halkının eli değerek lezzetlendi ve yapıldı. Bekarken iyiydi valla annem, anneannem, ablam yapardı rahattı mis. Evlenip kendi yuvanı kurup, aileni genişletip anne olunca hazırlamanın keyfi de bir başka tabii. Mümkün olduğunca paletli ve hazır gıdaları tercih etmediğim için; bu senede çok şükür kışlık sosları yapmak nasip oldu. Kışımız, sofralarımız bereketli olsun…"

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Özel hayatından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Üren'e "Hem eş, hem anne hem de sanatçı olmak sizi zorlamıyor mu? Nasıl hepsine birden yetişiyorsunuz?" sorusu sorulmuş Üren de, "Eşimin kadını, evinin aşçısı, çocuklarımın annesi, doktoru, öğretmeni, sahnede ise sanatçıyım. Aslında sadece evimin değil kendimin de hizmetçisiyim. Ailemin ve sanatçı Seda Üren'in hizmetçisiyim. Ama sokağa bir çıkarım kraliçeler gibi yaşarım" diyerek cevap vermişti.

Seda Üren sebze ve meyveleri 4 katlı villasının bahçesinde yetiştiriyor.

Yemekler kraliçeden!

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Game of Thrones dizisinde canlandırdı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle bütün dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emilia Clarke mutfağa girdi.

Arkadaşlarına makarna yapan ünlü oyuncu paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Evet, makarna yaptım. Makinesiz, şefsiz, merdanesiz. Ve insanlara "merdaneye ihtiyacın var" sözlerinin aksini kanıtladım. Bir şişe ve 4 saatinizi vermeniz gerekiyor.' notunu yazdı. Emilia Clarke, Game of Thrones dizisiyle ekranlara damga vurmuştu.

EBRU POLAT

Şarkıcı Ebru Polat'ın bu pozu uzun süre magazin gündemini süslemişti. Denize sıfır servet değerindeki evin camlarını titizlikle silen Polat'ın bu pozları çok konuşulmuştu.

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NURGÜL'ÜN EV HALİ

Nurgül Yeşilçay, evde çektirdiği fotoğrafı “Biraz dağınık falan ama tembel bir ev hali işte” notuyla Instagram’a yükledi.

Oyuncu Gökçe Bahadır mutfağa girdi. Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Bahadır'ın salata yaparken dans ettiği ve ilginç figürler sergilediği görüntüler büyük beğeni topladı.

DENİZ PULAŞ

Bir dönemin ünlü mankeni Deniz Pulaş, evinde çektiği bu pozu takipçileriyle paylaştı. Pulaş, paylaşımının yanına "Biraz temizlik biraz "selfiş" sonra alışveriş. Balık alalım mı? Fosfor şart. Bu mevsimde hangi balık?" notunu düştü.

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NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL'ün takipçilerine "günaydın" mesajı... Güzel oyuncu omlet pişirirken.

CHRISSY TEIGEN

Chrissy Teigen'ın yemek pişirmeyi ne kadar sevdiğini bilmeyen yok. Bu konuda bir de kitap hazırladı Tegien.

BEREN SAAT

Beren Saat birkaç yıl önce bulaşık yıkarken çekilen bu pozuyla çok konuşulmuştu.

BERGÜZAR KOREL

Bergüzar Korel vakit buldukça mutfağa girip yemek yapıyor.

ASENA

Asena'nın parkeleri temizlerken çekilen bu pozu çok konuşulmuştu.