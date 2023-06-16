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Arabesk şarkılara senfonik yorum

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#Uğur Aslan#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi#Poll Production By Polat Yağcı
Arabesk şarkılara senfonik yorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 08:14

DEMİRÖREN Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam bir ilke sahne oldu.

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Ünlü sanatçı Uğur Aslan, 40 kişiden oluşan senfoni orkestrasıyla sahneye çıktı. “Afara Senfoni Orkestrası ile Bir Arabesk Müzikali Afara” konseptiyle sevenleriyle buluşan Aslan, “Bir Kulunu Çok Sevdim”, “Batsın Bu Dünya”, “Bir Teselli Ver” gibi sevilen arabesk şarkıları seslendirdi.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Hikâyemizin yolculuğunu zaten yapıyorduk ama senfoniyle birlikte şarkı söylemek gibi bir hayalim vardı. Müzikal olarak ne kadar güçlü bir şeyle beslersek o kadar kıymetli olacağına inandığım için şeflerimle birlikte güzel bir yola çıktım.”

Uğur Aslan, “Afara Senfoni Orkestrası ile Bir Arabesk Müzikali Afara”nın devamının geleceğini açıkladı.

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#Uğur Aslan#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi#Poll Production By Polat Yağcı

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