Arabesk şarkılara senfonik yorum

Haberin Devamı

Ünlü sanatçı Uğur Aslan, 40 kişiden oluşan senfoni orkestrasıyla sahneye çıktı. “Afara Senfoni Orkestrası ile Bir Arabesk Müzikali Afara” konseptiyle sevenleriyle buluşan Aslan, “Bir Kulunu Çok Sevdim”, “Batsın Bu Dünya”, “Bir Teselli Ver” gibi sevilen arabesk şarkıları seslendirdi.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Hikâyemizin yolculuğunu zaten yapıyorduk ama senfoniyle birlikte şarkı söylemek gibi bir hayalim vardı. Müzikal olarak ne kadar güçlü bir şeyle beslersek o kadar kıymetli olacağına inandığım için şeflerimle birlikte güzel bir yola çıktım.”

Uğur Aslan, “Afara Senfoni Orkestrası ile Bir Arabesk Müzikali Afara”nın devamının geleceğini açıkladı.