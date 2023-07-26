×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ara verdiği setlere 9 yıl sonra dönüyor... Özgü Namal'dan zafer işaretli poz: Helal size!

Güncelleme Tarihi:

#Özgü Namal#Buse Terim#Hafsanur Sancaktutan
Ara verdiği setlere 9 yıl sonra dönüyor... Özgü Namaldan zafer işaretli poz: Helal size
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 08:48

9 yıl aradan sonra yeni bir diziyle setlere dönmeye hazırlanan Özgü Namal, önceki akşam Cihangir’deki Emily’s adlı mekânın önünde telefonla konuşurken objektife yansıdı.

Haberin Devamı

Fotoğraflarının çekildiğini fark edince muhabirlere “Beni burada da buldunuz ya size helal olsun!” diye takılan oyuncu, zafer işareti yaparak poz verdi. (Sayit DURMAZ)

Ara verdiği setlere 9 yıl sonra dönüyor... Özgü Namaldan zafer işaretli poz: Helal size

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

NAZİKO KOLUNU KIRDI

Fatih Terim’in 5 yaşındaki torunu Naz, evde geçirdiği talihsiz kaza sonucu kolunu kırdı.

Ara verdiği setlere 9 yıl sonra dönüyor... Özgü Namaldan zafer işaretli poz: Helal size

Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kızının oyun oynarken merdivenden düştüğünü söyledi:
“İki ayrı kırığı vardı, anestezi altında kırıkları yerine takılıp alçıya alındı. İlk 3 gün kolu yüksekte duracak, sonrasında askıyla devam edecek. Bir 5 hafta böyle gidecek. Sonra inşallah kurtulacağız alçıdan.”

Haberin Devamı

PARİS'TE 24 SAAT

Hafsanur Sancaktutan geçen hafta sonu bir dergi çekimi için Paris’e gitti.

Ara verdiği setlere 9 yıl sonra dönüyor... Özgü Namaldan zafer işaretli poz: Helal size

24 saat kaldığı Paris sokaklarında bol bol fotoğraf çektiren oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

NİŞANLISINI KLİBİNDE OYNATTI

Melek Mosso “Mesele Belli” adlı yeni şarkısını 28 Temmuz’da kardeşi Süleyman Mosso’nun şirketi Piu Sound etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlayacak.

Ara verdiği setlere 9 yıl sonra dönüyor... Özgü Namaldan zafer işaretli poz: Helal size

Düzenlemesi Gürsel Çelik’e ait şarkının klibi Tekirdağ-Çatalca tarafında yollarda, Yalıköy’de bir köy kahvesinde, yolda terk edilmiş bir benzin istasyonunda ve kumsalda çekildi. Sanatçıya klipte nişanlısı Serkan Sağdıç, oyuncular Ali Yasin Özegemen ve Nisan Eken eşlik etti.

SEVGİLİSİ ARTIK MENAJERİ

Elçin Sangu, yeni menajeri olarak 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yunus Özdiken’i seçti.

Haberin Devamı

Ara verdiği setlere 9 yıl sonra dönüyor... Özgü Namaldan zafer işaretli poz: Helal size

Özdiken bu yeni iş birliğini Fişekhane’de verdiği özel davette duyurdu. Haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla eski menajeri Başay Okay ile davalık olan Elçin Sangu, en son Ahmet Koraltürk ile çalışıyordu. (İsmail BAYRAK)

BAYADIR BİRLİKTEYİZ

Rafet El Roman, önceki akşam Bodrum-Türkbükü’ndeki Beluga Balık çıkışı kız arkadaşıyla görüntülendi.

Ara verdiği setlere 9 yıl sonra dönüyor... Özgü Namaldan zafer işaretli poz: Helal size

Kız arkadaşıyla kol kola Türkbükü sokaklarında dolaşan şarkıcı, “Yeni sevgiliniz mi” sorusuna “Hayır, yeni değil, baya oldu” diye yanıt verdi. Baş başa tatile çıktıklarını söyleyen El Roman “Tatilimiz çok güzel gidiyor, her şey yolunda” dedi. (Umut ÜNVER)

Haberin Devamı

ÜNLÜ PRODÜKTÖRDEN RESİM SERGİSİ

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Tanju Okan gibi çok sayıda ünlü sanatçının ilk plaklarını ve prodüktörlüğünü yapan Nino Varon, “Alanino Ninovari” isimli solo resim sergisini beğeniye sunuyor.

Ara verdiği setlere 9 yıl sonra dönüyor... Özgü Namaldan zafer işaretli poz: Helal size

Varon’un ünlü isimlerin portrelerini çizdiği resimlerin yer aldığı sergi, 29 Temmuz’da Adalar Kültür ve Sanat Derneği’nde açılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgü Namal#Buse Terim#Hafsanur Sancaktutan

BAKMADAN GEÇME!