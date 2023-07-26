Ara verdiği setlere 9 yıl sonra dönüyor... Özgü Namal'dan zafer işaretli poz: Helal size!

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Fotoğraflarının çekildiğini fark edince muhabirlere “Beni burada da buldunuz ya size helal olsun!” diye takılan oyuncu, zafer işareti yaparak poz verdi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

NAZİKO KOLUNU KIRDI

Fatih Terim’in 5 yaşındaki torunu Naz, evde geçirdiği talihsiz kaza sonucu kolunu kırdı.

Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kızının oyun oynarken merdivenden düştüğünü söyledi:

“İki ayrı kırığı vardı, anestezi altında kırıkları yerine takılıp alçıya alındı. İlk 3 gün kolu yüksekte duracak, sonrasında askıyla devam edecek. Bir 5 hafta böyle gidecek. Sonra inşallah kurtulacağız alçıdan.”

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PARİS'TE 24 SAAT

Hafsanur Sancaktutan geçen hafta sonu bir dergi çekimi için Paris’e gitti.

24 saat kaldığı Paris sokaklarında bol bol fotoğraf çektiren oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

NİŞANLISINI KLİBİNDE OYNATTI

Melek Mosso “Mesele Belli” adlı yeni şarkısını 28 Temmuz’da kardeşi Süleyman Mosso’nun şirketi Piu Sound etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlayacak.

Düzenlemesi Gürsel Çelik’e ait şarkının klibi Tekirdağ-Çatalca tarafında yollarda, Yalıköy’de bir köy kahvesinde, yolda terk edilmiş bir benzin istasyonunda ve kumsalda çekildi. Sanatçıya klipte nişanlısı Serkan Sağdıç, oyuncular Ali Yasin Özegemen ve Nisan Eken eşlik etti.

SEVGİLİSİ ARTIK MENAJERİ

Elçin Sangu, yeni menajeri olarak 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yunus Özdiken’i seçti.

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Özdiken bu yeni iş birliğini Fişekhane’de verdiği özel davette duyurdu. Haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla eski menajeri Başay Okay ile davalık olan Elçin Sangu, en son Ahmet Koraltürk ile çalışıyordu. (İsmail BAYRAK)

BAYADIR BİRLİKTEYİZ

Rafet El Roman, önceki akşam Bodrum-Türkbükü’ndeki Beluga Balık çıkışı kız arkadaşıyla görüntülendi.

Kız arkadaşıyla kol kola Türkbükü sokaklarında dolaşan şarkıcı, “Yeni sevgiliniz mi” sorusuna “Hayır, yeni değil, baya oldu” diye yanıt verdi. Baş başa tatile çıktıklarını söyleyen El Roman “Tatilimiz çok güzel gidiyor, her şey yolunda” dedi. (Umut ÜNVER)

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ÜNLÜ PRODÜKTÖRDEN RESİM SERGİSİ

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Tanju Okan gibi çok sayıda ünlü sanatçının ilk plaklarını ve prodüktörlüğünü yapan Nino Varon, “Alanino Ninovari” isimli solo resim sergisini beğeniye sunuyor.

Varon’un ünlü isimlerin portrelerini çizdiği resimlerin yer aldığı sergi, 29 Temmuz’da Adalar Kültür ve Sanat Derneği’nde açılacak.