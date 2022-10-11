Antik kentte moda şöleni

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GÜNEYDOĞU Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde ikincisi organize edilen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın finali, önceki akşam Gaziantep Zeugma Antik Kenti’nde düzenlenen defileyle yapıldı.
Tekstil dünyası, cemiyet hayatı ve ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği defilede, finale kalmaya hak kazanan kumaşlarla hazırlanan 60 parçalık kreasyon sergilendi.
‘Örme’ kategorisinde Nigar Demirtay birinci, Gizem Yılmaz ikinci, Damla Çarkçı üçüncü seçildi. ‘Baskı’ kategorisinde ise Şeyma Bayram birinciliği, Burcu Atay ikinciliği ve Esra Eren de üçüncülüğü elde etti. Her kategoride birinciye 150 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye de 50 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca kategori birincileri yurtdışında eğitim alma hakkı kazandı. Ünlü isimlerin de izleyici olarak katıldığı gece, Gaye Su Akyol’un konseriyle son buldu.