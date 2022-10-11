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Antik kentte moda şöleni

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#Doku Kumaş Tasarım Yarışması#Gaye Su Akyol#GATHİB
Antik kentte moda şöleni
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 08:40

Bu yıl ikincisi düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın finali önceki gün yapıldı. Finale kalmaya hak kazanan kumaşlarla hazırlanan 60 parçalık koleksiyonun sergilendiği final gecesi, Gaye Su Akyol konseriyle renklendi.

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GÜNEYDOĞU Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde ikincisi organize edilen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın finali, önceki akşam Gaziantep Zeugma Antik Kenti’nde düzenlenen defileyle yapıldı.

Antik kentte moda şöleni

Defilede, finale kalan kumaşlarla hazırlanan kreasyon sergilendi.

Tekstil dünyası, cemiyet hayatı ve ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği defilede, finale kalmaya hak kazanan kumaşlarla hazırlanan 60 parçalık kreasyon sergilendi.

Antik kentte moda şöleni
Aslı Filinta, TİM Başkan Vekili Fikret Kileci ile.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

Aslı Filinta, Sultan Gadimbayli ve Ceylan Atınç’ın danışmanlığını yaptığı defilenin sunuculuğunu Tanem Sivar üstlendi. Yarışmanın ‘dokuma’ kategorisinde İrem Zeynep Gültekin birinci, Elif Demirbilek ikinci, Gökhan Gökgöz üçüncü oldu.

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Antik kentte moda şöleni

‘Baskı’ kategorisinde Şeyma Bayram birinci oldu.

‘Örme’ kategorisinde Nigar Demirtay birinci, Gizem Yılmaz ikinci, Damla Çarkçı üçüncü seçildi. ‘Baskı’ kategorisinde ise Şeyma Bayram birinciliği, Burcu Atay ikinciliği ve Esra Eren de üçüncülüğü elde etti. Her kategoride birinciye 150 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye de 50 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca kategori birincileri yurtdışında eğitim alma hakkı kazandı. Ünlü isimlerin de izleyici olarak katıldığı gece, Gaye Su Akyol’un konseriyle son buldu.

Antik kentte moda şöleni

Yarışmanın finalinde Gaye Su Akyol konser verdi.

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#Doku Kumaş Tasarım Yarışması#Gaye Su Akyol#GATHİB

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