"Annem, tiyatro camiasına küskün gitti" Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'e veda

Haberin Devamı

Yeşilçam’da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır’ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Ayral Tözüm kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

Tözüm için Zincirlikuyu Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni yapıldı. Törene ailesinin yanı sıra tiyatro camiasından çok sayıda dostu katıldı.



Taziyeleri cami avlusunda kabul eden kızı İris Tözüm, "Türkiye adına Yeşilçam’ın sesi gitti. Ama çok güzel bir ömür sürdü. Annem, 6 yaşından beri alkışlanıyor. 96 yaşında kalbi durdu. Alkışlarla, mutlu yaşadı. Son 3 gününe kadar aklı başındaydı. Fiziksel olarak sağlıklıydı, maalesef kalbi durdu ve kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Tiyatro camiası da geldi, dublaj camiası da geldi. Özellikle Bakırköylü sanatçılar Derneği burada, yalnız bırakmadılar. Ama gönül isterdi ki, özellikle tiyatro camiası hayattayken onu yalnız bırakmasın. Annem, tiyatro camiasına küskün gitti" diye konuştu.