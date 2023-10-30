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"Annem, tiyatro camiasına küskün gitti" Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'e veda

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#Jeyan Mahfi Ayral#Türkan Şoray#Filiz Akın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 17:44

 İSTANBUL’da 96 yaşında hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı.

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Yeşilçam’da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır’ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Ayral Tözüm kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

Tözüm için Zincirlikuyu Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni yapıldı. Törene ailesinin yanı sıra tiyatro camiasından çok sayıda dostu katıldı.

Annem, tiyatro camiasına küskün gitti Jeyan Mahfi Ayral Tözüme veda

 "ANNEM, TİYATRO CAMİASINA KÜSKÜN GİTTİ"
Taziyeleri cami avlusunda kabul eden kızı İris Tözüm, "Türkiye adına Yeşilçam’ın sesi gitti. Ama çok güzel bir ömür sürdü. Annem, 6 yaşından beri alkışlanıyor. 96 yaşında kalbi durdu. Alkışlarla, mutlu yaşadı. Son 3 gününe kadar aklı başındaydı. Fiziksel olarak sağlıklıydı, maalesef kalbi durdu ve kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Tiyatro camiası da geldi, dublaj camiası da geldi. Özellikle Bakırköylü sanatçılar Derneği burada, yalnız bırakmadılar. Ama gönül isterdi ki, özellikle tiyatro camiası hayattayken onu yalnız bırakmasın. Annem, tiyatro camiasına küskün gitti" diye konuştu.
Annem, tiyatro camiasına küskün gitti Jeyan Mahfi Ayral Tözüme veda


 

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#Jeyan Mahfi Ayral#Türkan Şoray#Filiz Akın

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