'Anne ve babamın boşanması evliliğe olan inancımı kaybettirdi'

Haberin Devamı

Deren Talu, annesi Defne Samyeli’nin “Bir Sen Bir Ben” adlı YouTube programına konuk oldu. Talu, evliliğe bakış açısını şöyle anlattı:

“Hiç düşünmüyorum. Babamla (Eren Talu) senin boşanma sürecinden sonra evlenmek istemiyorum. Evliliğe inancımı kaybettim. Bence evlilik yürütülebilecek bir sistem değil. İki insanın ömür boyu birbirini sevmesi konsepti bana inandırıcı gelmiyor. Herkes birbirinden sıkılır. Çok büyük konuşmayı da sevmiyorum. Belki doğru insan, doğru zamanda olur.”

Talu, annesinin “Ben bir daha evlenseydim ne hissederdin?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hiç istemezdim. Çünkü düzenimizden çok memnunum. Seninle yaşamayı çok seviyorum. O yüzden istemezdim.” Defne Samyeli ve Eren Talu, 1995 yılında evlenip 2011’de boşanmıştı.

Haberin Devamı

HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Deren Talu, sosyal medyada ailesine gelen yorumlarından rahatsızlık duyduğunu da şu sözlerle anlattı:

“Bu erkeğe sırtını dayama fikri çok canımı sıkıyor. Hiçbirimiz öyle biri değiliz. Sen çok güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve her şeyi kendi maddi imkanlarıyla sağlayan birisin. Bize büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum.”

Talu, ayrıca küçükken kamera önünde olmakta çok zorlandığını söyledi: “Ama şu an zorlanmıyorum çünkü alıştım.”

İLİŞKİDE TUTKU ÖNEMLİ

Deren Talu, annesi Defne Samyeli’ye özel hayatını gizli tutmayı sevdiğini söyledi. Talu, bir ilişkiden beklentilerini ise şöyle anlattı: “Güven ve beraber eğlenebilmek önemli. Aynı espri anlayışına sahip olabilmek, eşitlik ve yaşam

anlayışının benzemesi de... Tutku da çok önemli tabii.”