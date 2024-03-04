×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

'Anne ve babamın boşanması evliliğe olan inancımı kaybettirdi'

Güncelleme Tarihi:

#Defne Samyeli#Deren Talu#Derin Talu
Anne ve babamın boşanması evliliğe olan inancımı kaybettirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 11:18

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun kızı Deren Talu, annesinin programında evliliğe inancını kaybettiğini söyledi: “Babamla senin boşanma sürecinden sonra evlenmek istemiyorum. Evliliğe inancımı kaybettim. Evlilik yürütülebilecek bir sistem değil.”

Haberin Devamı

Deren Talu, annesi Defne Samyeli’nin “Bir Sen Bir Ben” adlı YouTube programına konuk oldu. Talu, evliliğe bakış açısını şöyle anlattı:

“Hiç düşünmüyorum. Babamla (Eren Talu) senin boşanma sürecinden sonra evlenmek istemiyorum. Evliliğe inancımı kaybettim. Bence evlilik yürütülebilecek bir sistem değil. İki insanın ömür boyu birbirini sevmesi konsepti bana inandırıcı gelmiyor. Herkes birbirinden sıkılır. Çok büyük konuşmayı da sevmiyorum. Belki doğru insan, doğru zamanda olur.”

Anne ve babamın boşanması evliliğe olan inancımı kaybettirdi

Talu, annesinin “Ben bir daha evlenseydim ne hissederdin?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hiç istemezdim. Çünkü düzenimizden çok memnunum. Seninle yaşamayı çok seviyorum. O yüzden istemezdim.” Defne Samyeli ve Eren Talu, 1995 yılında evlenip 2011’de boşanmıştı.

Haberin Devamı

HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Deren Talu, sosyal medyada ailesine gelen yorumlarından rahatsızlık duyduğunu da şu sözlerle anlattı:

“Bu erkeğe sırtını dayama fikri çok canımı sıkıyor. Hiçbirimiz öyle biri değiliz. Sen çok güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve her şeyi kendi maddi imkanlarıyla sağlayan birisin. Bize büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum.”

Talu, ayrıca küçükken kamera önünde olmakta çok zorlandığını söyledi: “Ama şu an zorlanmıyorum çünkü alıştım.”

Anne ve babamın boşanması evliliğe olan inancımı kaybettirdi

İLİŞKİDE TUTKU ÖNEMLİ

Deren Talu, annesi Defne Samyeli’ye özel hayatını gizli tutmayı sevdiğini söyledi. Talu, bir ilişkiden beklentilerini ise şöyle anlattı: “Güven ve beraber eğlenebilmek önemli. Aynı espri anlayışına sahip olabilmek, eşitlik ve yaşam
anlayışının benzemesi de... Tutku da çok önemli tabii.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Defne Samyeli#Deren Talu#Derin Talu

BAKMADAN GEÇME!