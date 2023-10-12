Anne oğulun AVM stili!

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Alışveriş yaptıktan sonra bir restoranda yemek yiyen anne-oğul, giyim stilleriyle dikkat çekti. Yanlarına gelen sevenleriyle fotoğraf da çektiren ikili, çıkışta bu kez muhabirlere poz verdi.

Ekranda olmak istiyorum

İbrahim Çelikkol önceki gün sevgilisi Natali Yarcan ile Etiler’deki bir restorandaydı. Ünlü oyuncuya çıkışta gündemindeki projeler soruldu. Çelikkol, “Okuduğum senaryolar, görüştüğümüz işler var. Netleşen bir şey yok ama hayırlısıyla yeni sezonda ekranlarda olmak istiyorum” dedi. (Deniz BOY)

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Görkem Sevindik önceki gün oğlu Marsel’le Bebek’te görüntülendi. Oğluna simit alan oyuncu, mikrofon uzatan muhabirlere “Arkadaşlar bugün konuşmasak olur mu? Oğlum biraz rahatsız, hiç keyfi yok. Hemen gitmem gerekiyor” dedi. (Deniz BOY)

Sabah sporu

Merve Sevi önceki gün Bebek sahilde bir erkek arkadaşı ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Sevi, son zamanlarda tiyatro yaptığını dile getirdi: “Tiyatroya her zaman ilgi çok fazlaydı. Şimdilerde yeni yeni bu durum dikkat çekti sanırım.” (Deniz BOY)

Bana yılan terbiyecisi derler

Lerzan Mutlu önceki gün Etiler San Kuaför’de saç bakımı yaptırırken görüntülendi. Yeni bir single çalışması için hazırlıklar yaptığını da açıklayan Lerzan Mutlu, sahte sosyal medya hesaplarıyla savaştığını söyledi: “Çevremde böyle insanlar vardı ve hepsiyle başa çıktım. Bana ‘yılan terbiyecisi’ derler. Bu tür hesaplara güvenmek pek sağlıklı değil, ilişkiler bozulduğunda hemen dedikodu yaparlar.” (Deniz BOY)

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Milano pozları

Serenay Sarıkaya, Bulgari markasının özel lansmanı için Milano’ya gitti. Oyuncu, Milano’da verdiği pozları da sosyal medya hesabında yayınladı. Sarıkaya’nın elbisesi ve takıları hayranlarının beğenisini kazandı. Oyuncunun kareleri binlerce yorum da aldı.

Meryem’in cesur tarzı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, fotoğraf sanatçısı Cem Talu’nun objektifi karşısına geçti. Uzerli’nin cesur tarzı birçok beğeni aldı.

Meryem Uzerli, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Uzerli, cesur bir tarzla kamera karşısına geçti. 40 yaşındaki oyuncu, fotoğraf sanatçısı Cem Talu’ya poz verdi. Uzerli’nin yayınladığı videoda üstsüz olması dikkat çekti. Meryem Uzerli’nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Ünlü ismin takipçileri “Estetiksiz hali çok daha güzeldi”, “Güzelliğine güzellik katmış” yorumlarında bulundu.

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