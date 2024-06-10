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Andrea Bocelli'den büyüleyici konser

Güncelleme Tarihi:

#Andrea Bocelli#Türkiye#İstanbul Opera Korosu
Andrea Bocelliden büyüleyici konser
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 10:23

Andrea Bocelli, yaklaşık 30 bin kişiye sevilen aryaları seslendirdi. Konserin sonunda ekrana Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden görüntüler ve Türk bayrağı yansıtıldı.

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Andrea Bocelli önceki akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne aldı.

Bocelli’ye İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu eşlik etti. Konseri izleyenler arasında siyaset, iş, cemiyet ve sanat dünyasından isimler vardı.

Bocelli, imza gibi tanınan sesinin yumuşak ama güçlü tınısıyla İstanbullulara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Türkiye’nin dört bir yanından bilet alan izleyicilere komşu ülkelerden gelen dinleyiciler de dahil oldu.

30 bin kişinin izlediği Bocelli, 5 kere bis yaparak seyircileri selamladı. Konserin sonunda ekrana Türkiye görüntüleri ve Türk bayrağı yansıyınca binlerce kişi de duygu dolu anlar yaşadı.

Andrea Bocelliden büyüleyici konser

Afra Saraçoğlu
Andrea Bocelliden büyüleyici konser

Ferman Akgül

 

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#Andrea Bocelli#Türkiye#İstanbul Opera Korosu

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