Andrea Bocelli'den büyüleyici konser

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Andrea Bocelli önceki akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne aldı.

Bocelli’ye İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu eşlik etti. Konseri izleyenler arasında siyaset, iş, cemiyet ve sanat dünyasından isimler vardı.

Bocelli, imza gibi tanınan sesinin yumuşak ama güçlü tınısıyla İstanbullulara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Türkiye’nin dört bir yanından bilet alan izleyicilere komşu ülkelerden gelen dinleyiciler de dahil oldu.



30 bin kişinin izlediği Bocelli, 5 kere bis yaparak seyircileri selamladı. Konserin sonunda ekrana Türkiye görüntüleri ve Türk bayrağı yansıyınca binlerce kişi de duygu dolu anlar yaşadı.

Afra Saraçoğlu

Ferman Akgül