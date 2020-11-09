Anar Agakishiev kimdir nereli kaç yaşında?

Anar Agakishiev 21 Temmuz 1984 tarihinde Gürcistan'ın Tiflis kentinde dünyaya geldi. 1999 yılından bu yana makyaj sanatçısı ve kuaför olarak çalışan Anar Agakishiev, her iki alanda da Moskova'da özel dersler aldı. Almanya, İspanya ve İtalya'da seminerlere katıldı. Anar ,Aygün Kazımova, Röya, Nigar Cemal gibi Azerbaycan'ın en ünlü sanatçılarıyla çalışmıştır. Anar, 2012 yılında Bakü'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarışmacılarıyla da çalıştı.