MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriAnar Agakishiev kimdir nereli kaç yaşında?
GeriHayat Anar Agakishiev kimdir nereli kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hayat
Haber Giriş: 09.11.2020 - 09:16 | Son Güncelleme:

Anar Agakishiev kimdir nereli kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anar Agakishiev kimdir nereli kaç yaşında?
Abone Olgoogle-news

Anar Agakishiev, moda dünyasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Yaptığı makyajlarla dikkatleri üzerine çeken Anar Agakishiev, Türkiye'de pek çok ünlü isimle çalışmış ve yapmış olduğu makyajlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Anar Agakishiev kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Anar Agakishiev 21 Temmuz 1984 tarihinde Gürcistan'ın Tiflis kentinde dünyaya geldi. 1999 yılından bu yana makyaj sanatçısı ve kuaför olarak çalışan Anar Agakishiev, her iki alanda da Moskova'da özel dersler aldı. Almanya, İspanya ve İtalya'da seminerlere katıldı. Anar ,Aygün Kazımova, Röya, Nigar Cemal gibi Azerbaycan'ın en ünlü sanatçılarıyla çalışmıştır.  Anar, 2012 yılında Bakü'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarışmacılarıyla da çalıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle