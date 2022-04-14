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Amber Heard kimdir, kaç yaşında?

#Amber Heard#Amber Heard Nereli
Amber Heard kimdir, kaç yaşında

Amber Heard, kariyeri ve hayatı ile dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu Johnny Deep ile evlilik yaşayan Amber Heard, son günlerde eşiyle yaşadığı olumsuzluklarla gündeme gelmişti. Elon Musk ve bir dönem Cara Delevingne ile yaşadığı eşcinsel ilişki ile gündeme gelen Amber Heard, bazı filmlerde rol almıştır. Peki, Amber Heard kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Amber Laura Heard, 22 Nisan 1986 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. İlk çıkışını 2004 yılında Billy Bob Thornton'ın başrol oynadığı sports drama filmi Friday Night Lights ile yaptıktan sonra North Country'da ve Alpha Dog'ta küçük çaplı rollerde oynamıştır. İlk başrolünü ise All The Boys Love Mandy(2006) filmindeki Mandy Lane karakteri olarak oynamıştır ve ardından 2007 yılında The CW'nun Hidden Palms da boy göstermiştir.

Amber, küçük yaşlarda St. Michael Katolik Akademisinden Hollywood kariyeri için ayrılmıştır. Küçük yaşlardayken okul tiyatrosunda çeşitli rollerde oynadı. On yedisinde okulu bırakıp kariyeri için New York'a gitti ve orada modelliğe başladı. Daha sonra Los Angeles'de oyunculuğa başladı. 2008 yılında Never Back Down filminde başrol oynamış ve film MTV ödülüne layık görülmüştür. 2006 yılında All the Boys Love Mandy Lane filminde Toronto Uluslararası Film Festivalinde yer almıştır. Televizyondaki ilk rolü Hidden Palms adlı dizidir. 2008 yılında Pineapple Express filmlerinde rol almıştır. 2009 yılında Üveybaba'da rol almıştı ve ayrıca Zombieland filmdinde de küçük bir rol almıştır. Daha sonra Amber The Joneses ve And Soon the Darkness (2010), John Carpenter'ın The Ward, yanı sıra Nicolas Cage ile Drive Angry ve sonrasında ise Johnny Depp ile The Rum Diary (Tutku Günlükleri) filmlerinde rol almıştır. 2009 yılında Exterminator (İmha Takımı) adlı filmde Nicki rolünü üstlenmiştir.2011 yılı yapımı Drive Angry (Türkçe adı; İntikam yolu) filminde rol almıştır. Ayrıca Maxim dergisinin en seksi 100 kadın yarışmasında 2. sırayı aldı.

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