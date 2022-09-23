“Amadeus”un İlk oyuna ünlü yağmuru

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Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen “Amadeus” yeni sezonu Zorlu PSM’de açtı. Selçuk Yöntem’e artık Tansu Biçer ile Dilan Çiçek Deniz’in eşlik ettiği oyunun prömiyeri kapalı gişe gerçekleşti. “Amadeus”u izlemeye gelenler arasında Dilan Çiçek Deniz’in nişanlısı Thor Saevarsson ve önceki sezonlarda oyunda Mozart’ı canlandıran Okan Bayülgen’in yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Nur Fettahoğlu, Tülin Özen de vardı. “Amadeus”, 18’inci yüzyılda efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çatışmasını konu alıyor.

Berk Atan, Selin Yağcıoğlu ile biten ilişkisi hakkındaki sorulara “Her ilişkiye bitsin veya kavga edilsin diye başlanmıyor. Ayrılıklar ve barışmalar olabiliyor” diyerek net bir cevap vermedi.

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Geçen sezon “Amadeus”ta rol alan Okan Bayülgen, oyunun promiyerine sevgilisi Selin Atasoy’la katıldı.

Thor Saevarsson, nişanlısı Dilan Çiçek Deniz’in posterinin önünde poz verdi.Nur Fettahoğlu