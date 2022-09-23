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“Amadeus”un İlk oyuna ünlü yağmuru

Güncelleme Tarihi:

#Amadeus#Okan Bayülgen#Berk Atan
“Amadeus”un İlk oyuna ünlü yağmuru
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:28

“Amadeus” oyunu yeni sezonu önceki akşam açtı. Kadrosu değişen oyunu izlemeye gelenler arasında çok sayıda ünlü isim vardı.

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Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen “Amadeus” yeni sezonu Zorlu PSM’de açtı. Selçuk Yöntem’e artık Tansu Biçer ile Dilan Çiçek Deniz’in eşlik ettiği oyunun prömiyeri kapalı gişe gerçekleşti. “Amadeus”u izlemeye gelenler arasında Dilan Çiçek Deniz’in nişanlısı Thor Saevarsson ve önceki sezonlarda oyunda Mozart’ı canlandıran Okan Bayülgen’in yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Nur Fettahoğlu, Tülin Özen de vardı. “Amadeus”, 18’inci yüzyılda efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çatışmasını konu alıyor.

“Amadeus”un İlk oyuna ünlü yağmuru

Berk Atan, Selin Yağcıoğlu ile biten ilişkisi hakkındaki sorulara “Her ilişkiye bitsin veya kavga edilsin diye başlanmıyor. Ayrılıklar ve barışmalar olabiliyor” diyerek net bir cevap vermedi.

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“Amadeus”un İlk oyuna ünlü yağmuru

Geçen sezon “Amadeus”ta rol alan Okan Bayülgen, oyunun promiyerine sevgilisi Selin Atasoy’la katıldı.

“Amadeus”un İlk oyuna ünlü yağmuru

Thor Saevarsson, nişanlısı Dilan Çiçek Deniz’in posterinin önünde poz verdi.
“Amadeus”un İlk oyuna ünlü yağmuru

Nur Fettahoğlu

 

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#Amadeus#Okan Bayülgen#Berk Atan

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