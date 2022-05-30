Altın Palmiye ‘Hüzün Üçgeni’ne

Haberin Devamı

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ruben Östlund’un TRT ortak yapımı yeni filmi “Hüzün Üçgeni” (Triangle of Sadness), dünya prömiyerini film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirmiş, gösterim sonrası izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre ve Yunanistan ortak yapımı film, festivalin en büyük ödülü olan Altın Palmiye’yi kazandı.

ROLLER VE SINIFLAR TERSİNE DÖNERSE

“Hüzün Üçgeni”, hiyerarşinin aniden altüst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi. Yapım, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya’nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide yaşadıklarını anlatıyor. Bir fırtına sonrasında Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalıyor.

Haberin Devamı

Başrol oyuncusu Woody Harrelson ve yönetmen Ruben Östlund.