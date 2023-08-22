Altın Koza’nın jüri koltuğunda

Haberin Devamı

Ulusal uzun metraj film yarışmasında yer alacak filmleri, Ömer Faruk Sorak başkanlığında Bennu Yıldırımlar, Cezmi Baskın, Murat Uyurkulak, Nefes Polat, Özcan Vardar, Özgür Eken, Prof. Dr. Senem Erkılıç ve Senem Erdine’den oluşan jüri değerlendirecek.

Festival kapsamında verilecek SİYAD En İyi Film Ödülü’nü belirleyecek jüride Övgü Gökçe, Yeşim Burul ve Talip Ertürk yer alacak. Film Yönetmenleri Derneği tarafından verilecek “Film-Yön En İyi Yönetmen” ödülü Ceylan Özgün Özçelik, Emre Kayış ve Mahmut Fazıl Coşkun’dan oluşan jüri tarafından belirlenecek.

Belgesel film yarışmasındaki filmleri Coşkun Aral, Cengiz Özkarabekir, Doç. Dr. Kurtuluş Özgen, Mustafa Ünlü, Dr. Semra Güzel Korver’in yer aldığı jüri değerlendirecek. Uluslararası kısa film yarışması jürisinde ise Prof. Dr. Bülent Çaplı, Feride Çetin, Emil Ovanesov ve İlker Savaşkurt yer alacak.