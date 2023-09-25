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'Atatürk'e çok şey borçluyum' Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

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#Altın Koza#KADİR İNANIR#TÜRKAN ŞORAY
Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 07:38

Adana’da, bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘en iyi film ödülü’ Umut Subaşı’nın yönettiği ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’ adlı filme verildi.

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30’uncu kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni önceki akşam Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu’nda yapıldı. Gülay Afşar ve Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunu üstlendiği törende Bülent Ortaçgil ve orkestrası da sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü olması nedeniyle verilen “Sinemanın Yüzü” ödüllerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır aldı.

Ayrıca hastalığı nedeniyle tedavisi süren yapımcı Türker İnanoğlu da ‘Emeğe Saygı’ plaketine layık görüldü.

Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

GENÇ SİNEMACILAR MİRASIMIZI İLERİYE GÖTÜRDÜ

Türkan Şoray ödülünü alırken şunları söyledi: “Bu ödülü, Atatürk ve Cumhuriyet’in kadınlara verdiği haklar sayesinde alıyorum. Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’e çok şey borçluyum ve minnet doluyum. Cumhuriyet’in bir sanatçısı olmak benim için gururların ve onurların en büyüğü. Genç sinemacı arkadaşlarımıza bir miras bıraktık. Onlar bu mirası, yurt içindeki ve yurt dışındaki başarılarıyla daha da ileriye götürdüler.”

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Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

Türkan Şoray’a ‘Sinemanın Yüzü’ ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti.

Kadir İnanır ise “Ellerimizi birleştireceğiz, kalplerimizi kucaklaştıracağız ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız. Dünyanın en güzel ülkesini burada yaşayan milyonlarca insan festival alanına çevirecek. Hep birlikte ‘yaşasın tam bağımsız Türkiye’ diyeceğiz” dedi.

Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

Kadir İnanır’a ‘Sinemanın Yüzü’ ödülünü Merve Dizdar takdim etti.

Nuri Bilge Ceylan’ın eşiyle atışması

Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Kuru Otlar Üstüne” filminin ilk gösterimi Adana Altın Koza Film Festivali’nrde yapıldı. Gösterim sonrası film ekibi, izleyicilerle buluştu. Nuri Bilge Ceylan’ın eşi Ebru Ceylan’la yaşadığı tatlı atışma sosyal medyada gündem oldu. Ebru Ceylan, eşine “Oyuncular birazcık zorlanıyor. Çok birebir diyaloglara uymasını istiyorsun bazen. Oyuncular ağzına oturtamıyor. Oturtamadığı zaman kilitleniyorlar. Sonra o kilidi açmakla uğraşıyorsun sen, daha doğallaştırmak için. Yani böyle bir döngü oluşuyor” dedi. Nuri Bilge Ceylan ise “Edebiyatta diyaloglar çok gerçekçi olmaz” yanıtını verirken eşi Ebru Ceylan ise “Bizim filmlerimizde de çok gerçekçi olmayabilir belki” diye karşılık verdi. Bu atışmanın ardından Nuri Bilge Ceylan gülerek seyircilere döndü “İşte böyle filmleri yazıyoruz” dedi.

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Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

ÖDÜLLER

En iyi film:  “Sanki Her Şey Biraz Felaket”

Sinemanın yüzü ödülü: Kadir İnanır ve Türkan Şoray

Yılmaz Güney ödülü: “Karganın Uykusu”

En iyi yönetmen: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

En iyi senaryo: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

En iyi kadın oyuncu: Selen Kurtaran (Cam Perde)

En iyi erkek oyuncu: Ahmet Agğün (Karganın Uykusu)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Elit İşcan (Suyun Üstü), Nilay Erdönmez (Yüzleşme)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Necip Memili (Annesinin Kuzusu), Okan Urun (Yüzleşme)

Türkan Şoray Umut veren kadın oyuncu ödülü: Deniz Altan (Kıyıda)

Yılmaz Güney Umut veren erkek oyuncu ödülü: Eser Ağçalı (Karganın Uykusu)

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SİYAD Cüneyt Cebenoyan en iyi film: Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

Film-Yön Erden Kıral En İyi yönetmen Ödülü:  Alpgiray M. Uğurlu (Açık Kapılar Ardında)

En iyi belgesel: “Rodakis’i Ararken”

Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

Ada Yarar - Bennu Yıldırımlar
Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

‘En iyi erkek oyuncu ödülü’ Ahmet Agğün’ün oldu.
Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

Umut Subaşı, ‘en iyi yönetmen’ ödülünü jüri başkanı Ömer Faruk Sorak’tan aldı.
Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

Gülay Afşar - Yetkin Dikinciler
Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

Fatih Aksoy - Selin Şekerci - Umut Evirgen - Ahmet Tansu Taşanlar
Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

Selen Kurtaran’a ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü Cezmi Baskın verdi.
Atatürke çok şey borçluyum Altın Koza’da ödüller sahiplerini buldu

Levent Özdemir - Nilüfer Bıyıklı

 

 

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#Altın Koza#KADİR İNANIR#TÜRKAN ŞORAY

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