Alperen Selvi kimdir? Kariyeri ile dikkat çekiyor

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Tam adı Abdullah Alperen Selvi olan oyuncu 13 Eylül 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, aslen Giresunludur. Küçük yaştan itibaren hem spor hem de sanat ile iç içe olan Alperen Selvi 10 yaşında tiyatro oyunculuğuna adım attı. İlk oyunculuk deneyimine Kanal D ekranlarında yayınlanan yönetmenliğini Canan Evcimen in üstlendiği Alın Yazım dizisinde Mete karakterine Hayat vererek başladı. Bu şansı iyi değerlendiren Alperen Daha sonrasında yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Furkan karakterini canlandırdı. Birçok dizi reklam ve sinema filminde rol alan Alperen Selvi son olarak yönetmenliğini Mehmet Tanrısever in yaptığı "Hür Köle" sinema filminde rol aldı. Bu filmde bir sokak çocuğuna hayat veren Alperen'e göstermiş olduğu performans sonucunda filmin yönetmeni Mehmet Tanrısever tarafından Feza Film adına üstün başarı ödülü takdim edildi. Alperen Selvi, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimini sürdürüyor.