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Alper Erözer kimdir, kaç yaşında? 17 yaşında ikinci solo albümünü çıkardı

#Alper#Alper Erözer#Alper Erözer Kimdir
Alper Erözer kimdir, kaç yaşında 17 yaşında ikinci solo albümünü çıkardı

Müzik piyasasında ilk şarkısı ile 13 yaşında yerini alan Alper Erözer, 17 isimli ikinci solo albümü sonrası kariyeri ile merak uyandırdı. 17 yaşında ikinci solo albümünü çıkaran ve 28 Ocak’ta dijital platformlarda yerini alan Alper Erözer, müzik yaşamı ile dikkat çekti. Peki, Alper Erözer kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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17'inci yaşına özel 17 şarkılık albüm çıkaran Alper Erözer, ‘17’ isimli ikinci solo albümü ile 28 Ocak’ta dijital platformlarda yerini aldı. Peki, müzik piyasasına ilk adımını 13 yaşında atan Alper Erözer kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

ALPER ERÖZER KİMDİR?

İstanbul'da 9 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Öğrenim hayatına İstanbulda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir. Çocuk yaşlarda müzik ve sanat alanına büyük ilgi duyan Alper Erözer, 4 reklam filminde ve Fox TV de Komşular dizisinde rol almıştır.

Erözer, sözlerini de kendisinin yazdığı düzenlemesi Suat Aydoğan'a ait ilk projesi "I Think You Love Me Now" 2017 yılında yayınlamıştır.

Yine aranjör Suat Aydoğan ile çalışılarak Alper İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan 9 şarkılık ilk albümü olan "Hey World World" adlı ilk albümünü yayınlamıştır. Albümde yer alan "Enerji" şarkısıyla dikkat çekerek en çok dinlenen isimlerden biri oldu. Alper aynı yıl yazın çıkarttığı "Yaz Geldi" tekli şarkısı ile çok beğeni topladı.

Ödül törenlerinde "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı" "Umut Vadeden Sanatçı" "Yükselen Yıldız" "En genç pop yıldız" "En başarılı genç sanatçı" kategorilerinde ödüllere layık görüldü.

2019 yılında Soner Sarıkabadayı imzalı "Tek Bir Yeminle" şarkısını yayınladı.

Kariyerinde farklı soundlar deneyen Alper Erözer, bir rap şarkı "Alışırlar" ile dinleyicileriyle buluştu. Müzik çalışmalarına uzun aralar vermeyerek devam etme kararı alan Erözer, 3 Ocak 2020 tarihinde hareketli bir dans şarkısı "Hâla" ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Erözer, art arda "Hayır Olmaz" ve "Burası İlk Basamak" adlı rap & trap sounduyla hazırlanan şarkılarını yayınladı.

Yeni projesinde DJ, aranjör İlkay Şencan ile çalışan Alper Erözer'in "Göz Göze" adlı teklisi 11 Eylül 2020 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı. Bu şarkı çok başarılı olunca Romanya devi olan Global Records Alper ile şarkının İngilizce versiyonu olan "I like it" için anlaştı. Şarkı şu an tüm dijitallerde yerini aldı.

Alper 2021 yılına hızla girerek yılbaşı akşamı Afro tarzındaki şarkısı "Kafa Rahat" tüm dijitallerde yayına girdi.

Alper'in slow şarkısı "Kendimden" tüm dijitallerde şubat 2021 itibariyle yayına girdi.

"Ben Değil" Haziran 2021 itibariyle tüm dijital platformlarda yer aldı. 

"Saçları Sarı" 01 Ekim 2021 itibariyle tüm dijital platformlarda DMC etiketiyle yayına girdi.

Yeni Albüm "17" tüm dijitallerde Ocak 2022 itibariyle yerini almıştır. 

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