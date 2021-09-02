Alpaslan Öztürk kimdir, nereli kaç yaşında? Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk ilk kez A Milli Takımda!

Galatasaray forması giyen savunmacı Alpaslan Öztürk’ün, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edilmesi futbolcu ile ilgili araştırmaların yoğunlaştırdı. İşte futbolseverler tarafından merak edilen Alpaslan Öztürk’ün biyografisi.

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmıştır. İki yıl İngiltere’de forma giyip Beerschot’a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girdi. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège’e transfer olmuştur.

Alpaslan Öztürk, Türkiye 18 yaş altı takımı adına ilk maçına Kasım 2010’da Almanya karşısında ilk 11’de çıktı. İki gün sonra aynı rakibe yedek kulübesinde çıktı. Ocak 2011 tarihinde Belçika’nın 18 yaş altı takımına seçildi ve ilk maçına Fransa karşısında ilk 11’de çıktı. Sonraki haftalarda iki kez Estonya maçında oynadı. 2011 Slovakya Kupası’nda iki maça çıktı.

Ağustos 2011 tarihinde Öztürk, Belçika 19 yaş altı takımına yükseldi ve 2012 UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası’nda oynadı. İlk millî golünü 7 Eylül’de 4-1 yenildikleri Türkiye 19 yaş altı maçında attı.

Şubat 2013 tarihinde bu sefer Türkiye 21 yaş altı millî takımına, Norveç maçı için çağrıldı, ama oyuna girme fırsatı olmadı. Mart 2013 tarihinde Portekiz 20 yaş altı ile yapılacak iki hazırlık maçı için Türkiye 20 yaş altı kadrosuna çağrıldı ve ilk maçta ikinci golü atarak takımının 2-1 kazanmasını sağladı. Sonrasında 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

ALPASLAN ÖZTÜRK’ÜN OYNADIĞI TAKIMLAR

2013-14 ara transfer döneminde birçok Süper Lig kulübünün dikkatini çeken Öztürk, Kasımpaşa SK'ya transfer oldu. Bir buçuk sezonluk kiralık sözleşmeyi imzalayan Öztürk'ün satın alma opsiyonu da Kasımpaşa SK'ya verildi ancak Kasımpaşa, Öztürk'ün bonservisini almadı. Öztürk bu dönemde 34 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Öztürk, Kasımpaşa ile sezonu tamamladıktan sonra bu kez de Eskişehirspor'a kiralandı. Öztürk bu dönemde toplamda 18 maça çıktı.

Alpaslan Öztürk, Liege'den ayrılarak bedelsiz olarak Elazığspor'a katıldı. Öztürk bu dönemde Elazığspor ile 32 maça çıktı ve 8 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Öztürk, 1 Temmuz 2018 tarihinde Elazığspor'dan, Göztepe'ye bedelsiz olarak transfer oldu. Burada 3 sezon boyunca forma giyen Öztürk kendini geliştirdi ve kariyerindeki en dönemini geçirdi. Öztürk, 3 sezonda Göztepe ile toplamda 76 maça çıktı ve takımına 13 golle katkı sağladı. Bu istikrarlı performansı ile kendini Türk futboluna daha çok tanıtan Öztürk, millî takımın Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Göztepe ile başarılı 3 sezon geçiren Öztürk 2020-21 sezonunda sözleşmesinin bitimi ile takımdan ayrıldı.

Öztürk 2020-21 sezonunda biten sözleşmesi ile 11 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray ile anlaştı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Galatasaray A.Ş. forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi.

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