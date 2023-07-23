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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı: Bir yanım hep eksik

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#Alişan#Alişan Tektaş#Selçuk Tektaş
Alişan kardeşi Selçuk Tektaşı andı: Bir yanım hep eksik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 07:36

Alişan, 2 yıl önce hayata gözlerini yuman kardeşi Selçuk Tektaş’ı ölüm yıldönümünde mezarı başında andı.

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Alişan ve ailesi önceki gün Feriköy Mezarlığı’nda Selçuk Tektaş için dualar okudu.

Ünlü şarkıcıyı, dostları yalnız bırakmadı. Kardeşinin mezarı başında gözyaşlarına hâkim olamayan Alişan, “2 yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam çok zor. Kardeş acısını kimse yaşamasın. Benim tek kardeşimdi. Artık bir yanım hep eksik ve yarım. Bu acının tarifi yok” açıklamasını yaptı.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaşı andı: Bir yanım hep eksik

Şarkıcının eşi Buse Varol’un mezarlığa gelmemesi ise dikkat çekti. Varol, Selçuk Tektaş’ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaşı andı: Bir yanım hep eksik

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#Alişan#Alişan Tektaş#Selçuk Tektaş