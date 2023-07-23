Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı: Bir yanım hep eksik

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Alişan ve ailesi önceki gün Feriköy Mezarlığı’nda Selçuk Tektaş için dualar okudu.

Ünlü şarkıcıyı, dostları yalnız bırakmadı. Kardeşinin mezarı başında gözyaşlarına hâkim olamayan Alişan, “2 yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam çok zor. Kardeş acısını kimse yaşamasın. Benim tek kardeşimdi. Artık bir yanım hep eksik ve yarım. Bu acının tarifi yok” açıklamasını yaptı.

Şarkıcının eşi Buse Varol’un mezarlığa gelmemesi ise dikkat çekti. Varol, Selçuk Tektaş’ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.