Alişan ile Buse Varol'dan kızları Eliz'e mütevazı doğum günü

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Şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse varol ile nikah masasına oturmuş çift oğulları Burak'ı 2019 yılında kucaklarına almıştı.

2021 yılında ikinci kez anne baba olan çift, dünyaya gelen kızlarına Eliz adını verdi.

Alişan ve Buse Varol Eliz'in yeni yaşını dün akşam kutladı.

Aile içindeki mütevazı kutlamaya Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, babası Mehmet Tektaş; Buse Varol'un annesi Birsen Özgen ile kardeşi Kaan Varol ve çocukların dadıları katıldı.

Alişan, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara "3 yaşına bastı benim kızım..Sağlıkla,huzurla nice yaşların olsun canım kızım..Seni hepimiz çok seviyoruz ve Allah ömür verdikçe yanında olacağız..Sen bizim minik prensesimizsin canım Eliz’im..Güzel yazılar yazsın sana Allah’ım İnşallah..İyi ki doğdun ,doğum günün kutlu olsun Eliz’im" notunu düştü.

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Buse Varol ise benzer fotoğraları "Benim minik kızım, sarı şekerim, inci tanem, pamuk ellim iyi ki doğdun. Sana olan sevgimi kelimelerle anlatmam mümkün değil... Söyleyebileceğim tek şey hayatın boyunca hep içinden geldiği gibi sağlıkla ve mutlulukla yaşa. Ben,baban ve abin seni çok ama çok seviyoruz. iyi ki Eliz" notuyla paylaştı.

"ELİZ BİR DAHA 1 YAŞINA GİRMEYECEK"

Buse Varol, Eliz'in 1. yaşını görkemli bir parti ile kutlamış, bu durum temmuz 2021'de oğlu Selçuk Tektaş'ı kaybeden Suzan Tektaş ile gelininin arasını açmıştı.

Varol, konuyla ilgili olarak "Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Son anda istemediler saygı duyuyorum. Ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım. Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Her şeyin üzerine yemin ederim. Beni kimse eve davet etmedi. Ben asla böyle bir kız değilim, hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz asla bir daha 1 yaşına giremeyecek" demişti.