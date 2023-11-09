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Alina Boz'dan Umut Evirgen'e mesaj: Evlilik teklifi bekliyorum

Güncelleme Tarihi:

#Alina Boz#Umut Evirgen#Evlilik Teklifi
Alina Bozdan Umut Evirgene mesaj: Evlilik teklifi bekliyorum
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 08:11

Alina Boz, Umut Evirgen’den Paris’te evlilik teklifi aldığı iddiasına yanıt verdi: “Henüz öyle bir teklif olmadı ama o kadar çok söylediniz ki, bekliyorum artık.”

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PARMAKTA YÜZÜK YOK

İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen’le aşk yaşayan Alina Boz önceki gün Levent’te görüntülendi. “Arkadaşımla buluşacağım. Yarın da Umut’la birlikte Ankara’ya gidiyorum film festivali için” diyen genç oyuncuya Paris’te evlilik teklifi aldığı iddiası soruldu. Boz, “Konuşmuştuk aslında bu konuları. Henüz öyle bir teklif olmadı. Büyüsünü de bozmayalım. Parmakta bir yüzük yok. Olursa, böyle güzel bir haberi sizlerle paylaşırım, kimseden gizlimiz saklımız yok. Zaten o kadar çok söylediniz ki, bekliyorum artık böyle bir teklif” dedi.

Alina Bozdan Umut Evirgene mesaj: Evlilik teklifi bekliyorum

ELİ ÇARPMIŞTIR

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafı beğenmiş, ardından beğenisini geri çekmişti. Alina Boz, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

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“Olur mu öyle şey ya! Eli çarpmıştır, bir şeydir. Açıkçası sosyal medyaya o kadar bakmıyoruz. Ben de o kadar kullanmıyorum. Aramızda öyle bir diyalog ya da bu durumun konuşması geçmedi.” 

Alina Bozdan Umut Evirgene mesaj: Evlilik teklifi bekliyorum

O kadar çok gelinlik giydim ki

Alina Boz, hayalini kurduğu bir evlilik teklifi olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Hiç yok. Dizilerde o kadar çok gelinlik giydim ki, öyle bir şeyim yok. Güzel bir anı olsun yeter.”

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#Alina Boz#Umut Evirgen#Evlilik Teklifi

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