Alina Boz ve Umut Evirgen 5 ayda nikah masasına oturuyor!

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Oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, evlenme kararı aldı.

Daha önce pek çok ünlü isimle adı anılan Umut Evirgen, kasım ayının başında Paris’te ünlü oyuncuya evlenme teklifi etti.

Alina Boz, ‘Evet’ yanıtını verdi. Sevgililer, kendi aralarında da nişanlandı. Çift, 2 Aralık akşamı nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın arkadaşlarının olduğu 100 özel davetli katılacak.

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Alina Boz’un gelinliği ise Paris’te özel olarak yaptırıldı. 5 ay içerisinde evlilik kararı alan çiftin yaşayacakları evin eşyaları ve tasarımını da tamamlamak üzere olduğu öğrenildi.

Alina Boz, Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can ile 4 yıllık ilişkisini geçen temmuz ayında bitirmiş kısa bir süre sonra da Umut Evirgen’le aşk yaşamaya başlamıştı.