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Alina Boz ve Umut Evirgen 5 ayda nikah masasına oturuyor!

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#Alina Boz#Umut Evirgen#Mithat Can
Alina Boz ve Umut Evirgen 5 ayda nikah masasına oturuyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 09:11

Alina Boz ve Umut Evirgen, geçen temmuz ayında ilişki yaşamaya başladı. Çift, şimdi de nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. 2 Aralık akşamı sade bir düğünle evlenecekler.

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Oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, evlenme kararı aldı.

Daha önce pek çok ünlü isimle adı anılan Umut Evirgen, kasım ayının başında Paris’te ünlü oyuncuya evlenme teklifi etti.

Alina Boz, ‘Evet’ yanıtını verdi. Sevgililer, kendi aralarında da nişanlandı. Çift, 2 Aralık akşamı nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın arkadaşlarının olduğu 100 özel davetli katılacak.

Alina Boz ve Umut Evirgen 5 ayda nikah masasına oturuyor



GELİNLİK PARİS’TEN

Alina Boz’un gelinliği ise Paris’te özel olarak yaptırıldı. 5 ay içerisinde evlilik kararı alan çiftin yaşayacakları evin eşyaları ve tasarımını da tamamlamak üzere olduğu öğrenildi.

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Alina Boz, Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can ile 4 yıllık ilişkisini geçen temmuz ayında bitirmiş kısa bir süre sonra da Umut Evirgen’le aşk yaşamaya başlamıştı.

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#Alina Boz#Umut Evirgen#Mithat Can

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