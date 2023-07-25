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Alina Boz, Mithat Can'ı çabuk unuttu! Sürpriz aşk...

Güncelleme Tarihi:

#ALİNA BOZ#UMUT EVİRGEN#MİTHAT CAN ÖZER
Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 09:41

Oyuncu Alina Boz, 4 yıldır birlikte olduğu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. Evirgen, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri kareyi paylaşıp aşkını ilan etti.

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Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, 4 yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini yaklaşık iki hafta önce sonlandırdı.

İki hafta önce Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz aşk acısını çabuk unuttu.

Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ

Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdı. Evirgen, Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti.

Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

Umut Evirgen'in sürpriz paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Evirgen fotoğrafı yoruma kapadı.

İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

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Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım!

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı.

Kameralardan uzakta birlikteliklerini sürdüren ikili kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Natali Yarcan'la aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Objektiflere sevgilisini öperken poz veren Çelikkol’un romantik karesi büyük ilgi gördü.

Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, 5 yıl süren birlikteliğin ardından tek celsede boşanmıştı.

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"RUH İKİZİMSİN"

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

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Aşk tam gaz!

Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çift sade bir törenle nikah masasına oturdu..

Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

Eşi de oyuncu

Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

Rol arkadaşıyla evlendi

Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

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Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

Ruh ikizini buldu

Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

Mutlu aile

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.

Alina Boz, Mithat Canı çabuk unuttu Sürpriz aşk...

 

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#ALİNA BOZ#UMUT EVİRGEN#MİTHAT CAN ÖZER