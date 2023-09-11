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Alina Boz ile Umut Evirgen aşkı evliliğe doğru gidiyor!

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#Alina Boz#Umut Evirgen#Gökberk Demirci
Alina Boz ile Umut Evirgen aşkı evliliğe doğru gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 09:43

Bu yazın sürpriz aşkına imza atan Alina Boz ile Umut Evirgen’in kasım ayında nikâh masasına oturacağı iddia edildi.

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Temmuz ayından beri aşk yaşayan ünlü çiftin ilişkisi evliliğe doğru gidiyor.

Sık sık seyahate çıkan ve tatilden romantik karelerini sosyal medyada da paylaşan Alina Boz ile Umut Evirgen, evlilik planı yapmaya başladı.

Her yerde el ele, göz göze olan çiftin sürpriz yapıp kasım ayında evlenebileceği konuşuluyor.

Alina Boz ile Umut Evirgen aşkı evliliğe doğru gidiyor

Bir kez daha ayrıldılar

Gökberk Demirci ve Özge Yağız, birlikte rol aldıkları dizide tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, geçen aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşadı. İlişkilerine ikinci şansı veren ikili, bir kez daha yollarını ayırdı. Özge Yağız bu sezon başrolünü oynadığı “Safir” dizisinin çekimleri nedeniyle Kapadokya’da, Gökberk Demirci de geçen sezon sonunda ekibine dahil olduğu Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş” nedeniyle Ayvalık’ta bulunuyor.

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Alina Boz ile Umut Evirgen aşkı evliliğe doğru gidiyor

Evlendiler

Komedyen Hakan Çankaya, bir süredir aşk yaşadığı Ukraynalı hentbolcu Viktoria Vlasiuk ile nikâh masasına oturdu. Ekim ayında evlenmeyi planlayan çift, işlerinin yoğunluğundan dolayı tarihi erkene çekti. “Müzik Komedi Show” isimli televizyon programına ve gösterilerine devam eden Çankaya’nın önümüzdeki günlerde sürpriz projelerle sevenlerinin karşısına çıkacağı da öğrenildi.

Alina Boz ile Umut Evirgen aşkı evliliğe doğru gidiyor

Zeytinleri topladı

Hülya Avşar, Ayvalık’taki bahçesindeki zeytin topladı. Avşar, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı videosunun altına şu notu yazdı: “Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim? Hakan çalıştırıyor beni.” Hülya Avşar’ın hasat stili ise hayranlarından birçok beğeni aldı.

Alina Boz ile Umut Evirgen aşkı evliliğe doğru gidiyor

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#Alina Boz#Umut Evirgen#Gökberk Demirci

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