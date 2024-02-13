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Ali Sürmeli'nin çalınan hesabı geri alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Sürmeli#İnstagram#Ayyıldız Tim
Ali Sürmelinin çalınan hesabı geri alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:25

ALİ Sürmeli çalınan Instagram hesabına kavuştu.

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Usta oyuncunun sosyal medya hesabı geçen günlerde hack’lenmişti.

Çalınan hesapta yayımlanan mesajlarda Sürmeli’nin daha önce genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı söylentilerine yer verilmişti.

Yayınlanan mesajların ardından Sürmeli’nin menajeri oyuncunun hesabının Amerika’dan IP kullanılarak ele geçirildiğini açıkladı.

Sürmeli’nin Instagram’ını Türk siber hacker grubu Ayyıldız Tim geri aldı. Ayyıldız Tim, “Hesabı Sürmeli’ye güvenlik önlemleri alınarak teslim edilecektir” dedi.

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#Ali Sürmeli#İnstagram#Ayyıldız Tim

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