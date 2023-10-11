Aleyna Tilki'den itiraf: Durmasaydım kaybolurdum

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Aleyna Tilki sosyal medya hesabında takipçileriyle sohbet etti. Şöhreti yakaladığı dönemde çevresindekilerin ‘Aleyna ün varken devam et, durma kaybolursun’ dediklerini anlatan ünlü popçu, “Dediklerini yapsaydım, istemediğim şekilde devam etseydim asıl kaybolacaktım. Bazı şeylere ‘durun, karışmayın’ dedim. Asla umursamadım, durdum. Kendimi kazandım” diye konuştu. Geçen sene depresyona girdiğini belirten genç popçu sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sene depresyonda olduğumu söylemiştim. Tabii ki de gün geçtikçe hayatımda başka başka duygularda yaşadım. Arkadaşlarımla çok güzel günler geçirdim. Sonra böyle kimseyi görmek istemediğim günler de oldu. Kendime mutluyken de mutsuzken de beni kabul edecek arkadaşlar seçtim. Bir sürü arkadaş eledim.”

MEZARLIKLARDA VAKİT GEÇİRMEYİ ÇOK SEVDİM

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Sanatçı dostu Haluk Akakçe’nin ölüm haberini aldığı için çok üzgün olduğunu da belirten Tilki sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün çok üzgünüm. Çok yakın bir arkadaşımı kaybettim. Varoluşçuluk felsefesini de seviyorum. Başımıza bir şey gelebilir, birini kaybedebiliriz. Bunların hepsi doğal şeyler. O yüzden ölümü anlayan bir tarafım var. Mezarlıklarda vakit geçirmeyi çok sevdim. Çünkü beni sıfır noktasına götüren bir yer. Sevdiğim insanları kaybedince büyük üzüntü yaşıyorum ama bir gün herkesin de gideceğini biliyorum.”

‘Para umurumda değil’ diyordum

Konserlere çıkmadığı dönem parasız kaldığını da itiraf eden Aleyna Tilki şöyle konuştu: “Bir dönem konserlerime ara verdim çünkü canım istemedi. Sektördekiler ‘Aleyna parasız kalmamalısın, çalışmaya devam etmek zorundasın’ gibi şeyler söylüyorlardı. Ben de çalışmak istemiyordum. Ve para beni tehdit edecek bir unsur olmuyordu. ‘Para kazanmak benim umurumda değil’ diyordum. Ve şu anda bir sırt çantasıyla da hayatımı geçindirebilirim. Yaşım genç. Canım isterse gidip başka bir iş de yapabilirim. Hatta kendi playlist’imi çalıp kokteyl yapıp çalışmak istediğim mekânlar bile oldu. Konserlerim olacak tabii. Şu anda da çıkmak istiyorum. Hatta konserlere çıkmadığım bir dönem paramın bayağı azaldığı olmuştu. O zaman bile onun olmayışıyla eğlendiğim oluyordu. Sokakta o kadar çaresiz insanlar var ki benim bulunduğum durum hiçbir şey.”

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Sezen Aksu nasihat verdi

2018 yılında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ‘en iyi pop kadın şarkıcı’ ödülünü kazanan Aleyna Tilki, o dönem Sezen Aksu’nun kendisini arayıp nasihat verdiğini anlattı: “Törende ‘Gerçek Aleyna’yı göstermek istiyorum’ dedim. O konuşmam olay olmuştu. Sezen Aksu beni aradı, ‘Anlatmak istediklerini şarkı yazarak anlat’ dedi. Ben de duygularımı şarkıyla anlatmaya karar verdim. Daha az konuşan biri olmaya başladım.”